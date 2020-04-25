CHP'lilerin 23 Nisan pankartı alay konusu oldu
CHP Palandöken İlçe Başkanlığı binasına 23 Nisan'da, "Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pankart asıldı.
CHP Palandöken İlçe Başkanlığı binasına 23 Nisan'da asılan pankart bölge halkının tepkisine neden oldu.
Akşam'ın haberine göre CHP Erzurum Palandöken İlçe Başkanlığı binasına asılan pankart kafa karıştırdı. İlçe başkanlığı binasına “Cumhuriyetimize sahip çıkmanın tam zamanı. Tüm dadaşların Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” yazılı pankart asıldı.
Pankartı görenler CHP’li yöneticileri ciddiyetsizlikle suçladı.