CHP'lileri korkutan iddia: CHP birçok yerde adaysız kalabilir!

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CHP'nin adaylık seçimindeki usulsüzlükleri nedeniyle birçok yerde adaysız kalabileceği iddia edildi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalarda aday adayların sandık konularak seçileceğini ve en çok oyu alan kişinin aday yapılacağını belirtmesine rağmen bunu uygulamaması başını derde sokabileceği belirtildi.

'Adaysız kalabilir' iddiası

Konuyla ilgili görüşünü belirten ve eleştiride bulunan Gazeteci Yazar Yalçın Bayer, oylama usulüne uyulmaması nedeniyle yargıya gidilmesi durumunda CHP'nin birçok ilde adaysız kalabileceğini iddia etti.

Aday adaylarından toplanan paralar 'küfür fonu'na mı aktarılacak?

Öte yandan adaylık ve il genel meclisi üyelikleri için 5 ile 10 bin TL arasında alındığı bilinen CHP'nin topladığı paralarla 'küfür fonu'na aktarabileceği iddia edildi.

'Küfür fonu', Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği hakaretlerden dolayı tazminata mahkum olmasının ardından zor duruma düşmesi nedeniyle CHP'liler tarafından oluşturulmuştu.