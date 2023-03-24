CHP'lilere "Mustafa Kemal'in itleri" diyen HDP'li Sırrı Sakık: 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz

Seçime 50 gün kala Ankara kulisleri hareketli. Çoğu partide milletvekilliği başvuruları sona ererken ittifaklar da netleşmeye başladı.

Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak HDP'yi ziyaret etti. TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşen Kılıçdaroğlu'na bu görüşmeden günler sonra destek açıklaması geldi.

HDP, Kılıçdaroğlu'nu desteklemek üzere aday çıkartmayacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Artı TV'ye konuşan HDP'nin eski vekillerinden Sırrı Sakık son durumu değerlendirdi.

"Biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz"

Sakık, 100 yıllık cumhuriyeti değiştirecek bir sistem kuracaklarını söyledi.

Sakık şöyle konuştu:

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"Biz bu sistemi değiştireceğiz. Bizim küçük hesaplarımız yok. Aslında dünkü açıklama bu. Biz masada oturup bir bakanlık, vekillik veyahut da bir cumhurbaşkanı yardımcılığı değil, biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Demokratik bir cumhuriyeti inşa edeceğiz.

Önümüzdeki dönem bir özgürlük dönemi olacak. Bu özgürlüğü birlikte inşa edeceğiz. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla da oturup konuşacağız. Kürtler diyor ki bizimle mücadele değil bizimle müzakere yapın. Bizimle oturun. Bizimle kavga değil, barış sağlayın."

"Mustafa Kemal'in itleri"

Sakık'ın bu sözleri 2015'teki 'Mustafa Kemal'in itleri' çıkışını hatırlara getirdi.

2015 nevruz kutlamalarına Ağrı Belediye Başkanı olarak katılan Sakık, batı illerinde yapılan nevruz etkiniliklerinde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atanları hedef almış "Generali olsanız ne yazar, it sürüleri. Onlar it sürüleridir. Bu halka düşmanlardır" diyerek tepki göstermişti.

Sakık'ın bu sözleri uzun süre kamuoyunda tartışılmış, CHP'lilerin sert tepkisine neden olmuştu.

"Yavuz Ağıralioğlu'na tepki: Haddini bil"

Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecinde yaşanan Kılıçdaroğlu krizi, sonrasında Kılıçdaroğlu-HDP ile görüşme adımıyla alevlenen İyi Parti içindeki rahatsızlık İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu tarafından dışa vurulmuştu.

Ağır sözlerle yaşananları eleştiren Ağıralioğlu'na da tepki gösteren Sakık, "Siz HDP'nin oyları ile Cumhurbaşkanı olacaksınız, cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız, milletvekili olacaksınız. Ama şunu etmeyin yapmayın... Herkes haddini bilecek! Binde sıfır olan partiler bakanlık, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı isteyecek... Herkes haddini bilecek. Bu bu kadar basit. Biz ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.