CHP'liler zor sabrediyor! "Seçime kadar idare edelim"

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle başörtüsü çıkışı nedeniyle partililerin tepkili olduğunu, seçime kadar idare etmeye karar verdiklerini söyledi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü...

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KEMAL Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olsaydım...

Başörtüsü çıkışını yapmadan önce kendisine şunları söylerdim:

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- Aman Kemal Bey... Erdoğan’ın en iyi olduğu alan, başörtüsü alanıdır. Bu konuda adım atmadan önce milyon kere düşünmekte yarar var.

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- Aman Kemal Bey... Başörtüsüyle ilgili yasa teklifine Erdoğan eli yükselterek cevap verir. El yükseltmeyi öngörüp bir plan kurun.

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- Aman Kemal Bey... Eski defterleri açarlar, samimiyetinizi sorgularlar. Bununla hesaplaşmanın yollarını baştan bulmak lazım.

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- Aman Kemal Bey... Tabanınız, “Memleketin onca sorunu varken başörtüsünü mü gündeme getiriyorsunuz?” der ve sizi sorgular. Tabanı da ihmal etmeyin.

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- Aman Kemal Bey... Erdoğan’a bu konuda meydan okumak çok yanlış. Bari başörtüsü konusunda Erdoğan’a meydan okumadan bir çıkış yapın.

BİR TEK KILIÇDAROĞLU OLSA

İŞLER kolay olabilirdi. Değiştiğine kolayca ikna edebilirdi muhataplarını. Ancak Kılıçdaroğlu tek değil ki. Parti yönetimi var, örgütleri var, ekran vaizleri var, fanatik gazetecileri var, tabanı var, sosyal medya askerleri var.

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Oralardan başörtüsü konusunda...

Buram buram gizli bir hoşnutsuzluk yükseliyor. Mecburen bir katlanma durumu var. Seçime kadar idare edelim havası göze çarpıyor. Belli ki içe tam sinmemiş. Belli ki kafaya tam yatmamış. “Tayyip bu yolla gidecekse katlanalım bari” diye bir alttan alma.

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Kılıçdaroğlu’nun uzak yakın çeperlerinden yükselen bu havanın fark edilmediği mi zannediliyor acaba?

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