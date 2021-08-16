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Gündem CHP’liler yangın, sel dinlemiyor! Yalana devam ediyor
Gündem

CHP’liler yangın, sel dinlemiyor! Yalana devam ediyor

Son dönemde CHP'li milletvekilleri tarafından ortaya atılan yalanların ardı arkası kesilmiyor. Sol medya aracılığıyla servis edilen yalanlar, yangın, sel dinlemeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 17:13:00 -
CHP’liler yangın, sel dinlemiyor! Yalana devam ediyor

CHP milletvekilleri ile sol medyanın işbirliği ile yaygınlaştırılan yalanlar, artık sınır tanımıyor.

Gerçekleri tersyüz ederek CHP milletvekilleri tarafından dillendirilip, sol medya tarafından yaygınlaştırılan yalanların biri tam olarak düzeltilmeden diğeri servis ediliyor.

Son yalan da, geçen sene ile bu senenin ilk 6 ayında, kredi kartları sebebi ile icraya düşen vatandaş sayısında söylendi.

“Korkunç rakamlar: Yüzde 75 arttı” başlığı ile, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un yazılı açıklamasına dayanılarak yapılan gerçeklerin tersyüz edildiği haberde 2021 yılında tüketici kredilerinin icraya düşme sayısının % 75 arttığı iddia edildi.

Oysa milletvekilinin yaptığı karşılaştırmada, bilerek gizlediği bir ayrıntı vardı.

Kıyaslanan geçen yılki icra takip sayısının dönemi 6 ay değil sadece 2,5 ay idi. Çünkü 2020 Mart ayında, vatandaşların zor duruma düşmemesi için korona salgını gerekçesi ile “icra takibi yasağı” getirilmişti. 22 Mart 2020’den 15 Haziran 2020’ye kadar nafaka borçları hariç, tüm icra takipleri yasaklanmıştı. hali ile tüketici kredisi borçları ödenmemiş olsa bile, icra takibine konulması mümkün değildi.

2021 yılında ise, sadece kısa süreli tam kapanma döneminde, o da bazı icra takipleri için yasak getirilmişti.

Bu gerçeği bildiği halde, geçen yıl büyük bölümü icra takip yasağı ile geçirilen 6 aylık üsre ile, 2021 yılının icra takiplerinin serbest olduğu dönemi kıyaslyayan CHP’li milletvekili, tam bir çarpıtmaya imza atmış oldu.

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