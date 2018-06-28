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CHP'liler kızacak! Fatih Portakal'dan şaşırtan AK Parti itirafı

24 Haziran seçimleri sonra CHP'de sular iyiden iyiye kaynamaya devam ederken Fatih Portaklal, CHP'lileri kızdıracak bir çıkış yaptı.

28 Haziran 2018 Perşembe 22:09
CHP'liler kızacak! Fatih Portakal'dan şaşırtan AK Parti itirafı

24 Haziran 2018 seçimlerini kaybeden CHP'de kazan kaynarken, partililerin kendine yakın gördükleri gazeteci Fatih Portaklal'ın sözleri de sinir uçlarına dokunacak nitelikte.

'KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU

FOX TV Ana Haber Bülteni'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Portakal; "Kendisi dışında herkesi kaybetti olarak gören bir zihniyetten bahsediyoruz. Kemal Bey 'kaybeden AKP'dir' dedi. En garipsediğim cümlelerinden bir tanesi 'kimsenin koltuk sevdası olmasın'. Diğer tarafta da her defasında seçim kaybettiği halde o koltuğukta kalacağım diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu zihniyetin değişmesi, kalıcı olan zihniyetin değişmesi lazım ki değişim gelsin." diye konuştu.

"CHP LİDER SULTASI ALTINDA"

Ardından CHP'lilerin daha çok kızacağı sözler ifade sarfeden Fatih Portakal: "Değişim en çok hangi partide oluyor diye bakarsanız; iktidar partisinde, AKP'de yaşanıyor. Garipseyebilirsiniz ama öyle. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorsunuz: statükocu. Lider sultası altında." dedi.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 22:09
  1. AK PARTİ
  2. Fatih Portakal
  3. CHP

YORUM YAZ

  • DiyarbakırlıDiyarbakırlı5 sa önce
    Ne o korktun mu?
  • FehmiFehmi5 sa önce
    Fatih ORDA KAL kalmaya devam etsin
  • HaticeHatice4 sa önce
    Ya buda boyle konusarak reyting toplamaya calisiyor tarafsiz gazeteci ya hele tayyip ve ak parti kazanmasaydi ahlaksiz neler yapardi kimbilir tayyip beye ak partiye ne hakaretler kufurler duyardik bunlar chp nin tek kanali yani portakalin haberlerini okumus cahil chp hdp artizler tiyatrocular izliyor bu adamlarin konusmalarindan iki yuzlu olduklarini taraftar olduklarini agababalari ne derse onu yaptiklarini farkedersiniz adamlar icten kendileri olduklari icin haber yapmiyorlar yahudi patronu fto ne derse onu soyluyorlar icleri oyle dislari baska baksaniza tayyip bey ve ak parti kazaninca yuzleri nasilda dusuyor simdi bazi sozlerinden dolayi suc duyurusunda bulunuldu pabuc pahali tabi simdide akillari sira chp cakiyorlar hdp meclise girdigi icin seviniyor katil seviciler sehitlerimizin kemikleri sizliyor bu eli kanlilar yuzunden
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