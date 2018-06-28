CHP'liler kızacak! Fatih Portakal'dan şaşırtan AK Parti itirafı
24 Haziran seçimleri sonra CHP'de sular iyiden iyiye kaynamaya devam ederken Fatih Portaklal, CHP'lileri kızdıracak bir çıkış yaptı.28 Haziran 2018 Perşembe 22:09
24 Haziran 2018 seçimlerini kaybeden CHP'de kazan kaynarken, partililerin kendine yakın gördükleri gazeteci Fatih Portaklal'ın sözleri de sinir uçlarına dokunacak nitelikte.
'KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU
FOX TV Ana Haber Bülteni'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Portakal; "Kendisi dışında herkesi kaybetti olarak gören bir zihniyetten bahsediyoruz. Kemal Bey 'kaybeden AKP'dir' dedi. En garipsediğim cümlelerinden bir tanesi 'kimsenin koltuk sevdası olmasın'. Diğer tarafta da her defasında seçim kaybettiği halde o koltuğukta kalacağım diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu zihniyetin değişmesi, kalıcı olan zihniyetin değişmesi lazım ki değişim gelsin." diye konuştu.
"CHP LİDER SULTASI ALTINDA"
Ardından CHP'lilerin daha çok kızacağı sözler ifade sarfeden Fatih Portakal: "Değişim en çok hangi partide oluyor diye bakarsanız; iktidar partisinde, AKP'de yaşanıyor. Garipseyebilirsiniz ama öyle. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorsunuz: statükocu. Lider sultası altında." dedi.
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