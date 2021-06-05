CHP'liler iyi okusun! Dursun Çiçek itiraf etti: HDP ile el altından...

CHP'li Dursun Çiçek, bir özel televizyon kanalında Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Çiçek, "Bunu sıralarsak, ismi geçenler için söylüyorum. Birinci sırada genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu), ikinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (Ekrem İmamoğlu), üçüncü sırada da Mansur bey var (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı) Üçüncü sıraya Mansur beyi koyuyorum HDP oylarında sıkıntısı olur çünkü. Bu siyasi bir sonuç" dedi.

Dursun Çiçek; bir gazetecinin "HDP ve CHP adayını belirlerken bir diplomasi yapacak" şeklindeki hatırlatmasına, "El altından olabilir ama CHP'de zaten doğal olarak ikinci turu düşünerek bir isim önerecek. Üç adayı koyduk. İkinci turu düşündüğünüzde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıkıyor. Mansur Yavaş'a göre İmamoğlu'nun oyu öne plana çıkıyor. Niye? Bu yaklaşımdan dolayı" ifadelerini kullandı.

Dursun Çiçek; HDP'li bakan sorusuna, "Sicili temiz, İYİ Parti'nin de, milliyetçilerin de, CHP tabanının da itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan bir iki bakan vaad edilebilir. 2. tur için söylüyorum. Dolayısıyla ikinci turda da HDP seçmeni hiçbir fire vermeden Millet İttifakı adayına oy verebilir düşünüyorum" şeklinde cevap vermişti.