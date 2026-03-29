CHP’liler de gerçekleri gördü: Demokrasi Çadırı" boş kaldı!

Yolsuzluk ve ahlaksızlık zanlısı başkana sahip çıkmak için eylem başlatan CHP’li güruh, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kirli ittifakın ve haram sofralarının savunuculuğunu yapanlar, boş kalan sandalyelerle baş başa kaldı.

Skandalın boyutları o kadar mide bulandırıcı bir hal aldı ki, eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş bile yaşananlara sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından boş kalan destek çadırının fotoğrafını paylaşan Yarkadaş, CHP yönetimine zehir zemberek sözlerle yüklendi.

Yarkadaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Doğru tavır budur… CHP yönetimi bu fotoğrafı önüne koyup düşünsün… 21 yaşındaki bir genç kızla otelde basılan CHP’li Uşak Belediye Başkanı için kurulan ‘Demokrasi Çadırı’ boş kaldı. Uşak halkı, CHP yönetimi gibi düşünmediğini gösterdi ve çadıra gitmeyerek tepki gösterdi. Şimdi ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın ve neyi savunduklarını bir daha düşünsün…"

CHP zihniyeti bir kez daha deşifre oldu

Milletin rızkını haram projelerde ve gayrimeşru ilişkilerde tüketen Özkan Yalım ve ona kol kanat germeye çalışan genel merkez yönetimi, bu fotoğrafla adeta yerin dibine girdi. Uşaklı vatandaşlar, "demokrasi" adı altında ahlaksızlığın savunulmasına prim vermeyerek, CHP’nin gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etti.