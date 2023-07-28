CHP’liler bu habere çıldıracak! Zam beklenmiyor

Dolar kuru kaynaklı artışlar ve son dönemde gelen vergi zamlarının ardından elektriğe de zam geleceği beklentileri oluşmuştu. Ancak enerjide elektrik tarafında ise maliyetlerin faturalara yaz döneminde yansımaması beklendiği ifade edildi.

Bloomberg HT'ye konuşan sektör kaynakları elektrik tarifelerinde 1 Ekim'e kadar zam beklenmediğini ifade etti.

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlenmiş ve fiyatlar tüm abone gruplarında sabit kalmıştı.

Elektrik fiyatlarında en son artış 1 Eylül 2022 tarihinde yapılmıştı 1 Nisan 2023'de de fiyatlarda yüzde 15'lik indirime gidilmişti.