CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Sezai erhan yeniakit.com.tr CHP’liler Malatya’da birbirine girdi. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP eski Yeşilyurt ilçe Başkanı Ahmet Küçükşahin’e küfürler yağdırdı.

CHP’liler Malatya’da birbirine girdi. CHP’nin Malatya’da Yeşilyurt eski ilçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ın, “Partinin parasını yemiş olmasına rağmen Enver Kiraz o makamda tutuldu.” dedi.

Partinin parasını yiyenin anasını...

Küçükşahin’in bu sözlerine kızan İl Başkanı Kiraz, “Partinin parasını yiyenin anasını avradını, ama böyle bir şey yokken yazanın da …..” diye Küçükşahin’e mesaj gönderdi.

İl başkanı mahkemeye neden veremiyor?

Küçükşahin, “Bu seviyesiz ifadeyi Malatya halkının ve özellikle CHP camiasının takdirlerine sunuyorum. Mesaj atarak Enver Kiraz tarafından şahsıma gönderilen cevabı bakınca; böyle bir ifadeyi kullanan kişinin (Enver Kiraz’ın) toplumsal seviyesinin bu ifadeye uygun olduğu ve hukuksal bir iddiaya nasıl yaklaşması gerektiğini bilmediği anlaşılmaktadır. Enver Kiraz’a tavsiyem, beni mahkemeye vermesidir. Mahkeme süresince bütün Türkiye (Malatya dahil) iddiamın içeriğini öğrenecektir” dedi.

CHP’nin defterlerini bilirkişi incelemeli

Küçükşahin, “Mahkemeye başvurulduğunda; muhtemelen Malatya CHP İl Başkanlığının defterleri bilirkişiye gönderilerek incelenecek, eldeki belgeler ortaya konacak, şahitler dinlenecektir. Eğer ben iddiamı ispatlayamazsam hukukun vereceği karara razı olurum. Eğer ben haklı çıkarsam, Enver Kiraz ve Enver Kiraz’ı o makamda kendi şahsi menfaatleri için tutanlar, nasıl bir hata yaptığını anlarlar ve bir daha bu işlere bulaşmayacak şekilde Malatya siyasetinden emekli edilirler. Siyasetle uğraşanlar, Türkiye ve Malatya menfaatlerini kişisel menfaatlerden daha üstün tutmak ve maddi konularda titiz olmak zorundadırlar” dedi.