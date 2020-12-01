CHP'liler bile Kaftancıoğlu'na isyan etti! Barış Yarkadaş'tan sert sözler

CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Umut Karagöz, 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, Gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş, “Umut Karagöz partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun ardından bir gazeteye açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaşananların partiye yönelik operasyon olduğunu savunmuştu. “Konuyla ilgili gereken süreç zaten çoktan başlamıştı” ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu, Yarkadaş’ı “şov” yapmakla suçlamıştı.

Kendisine yönelik ithamların ardından CHP’li Yarkadaş, sürece ilişkin yeni bilgiler vererek dikkat çekici iddialarda bulundu.

“Ben hayatımda bu denli apolitik bir dile şahit olmadım” diyen Yarkadaş, "Sürekli kadın kimliğini öne çıkararak siyaset yapan Canan Kaftancıoğlu’nun 'cinsel saldırı ile ŞOV' kavramlarını aynı cümlede kullanması, bu ülkenin kadınları açısından büyük bir talihsizliktir. Kaftancıoğlu'nun sözlerini okurken onun adına utandım. Yazıklar olsun” dedi.

Yarkadaş sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Kaftancıoğlu, Maltepe'de yaşanan ve hepimizi utandıran bu olayı ne zaman öğrenmiş ve neden kamuoyuna açıklama yapmamıştır? Maltepe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, olayın üstünden 3 gün geçmesine rağmen, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın tepkisiz kalması üzerine PAZAR günü ilçe binasına gelerek Maltepe Meydanı'nda bir açıklama yapmak istediklerini belirtmiş, bu utanca ortak olmayacaklarını söylemiştir.

Maltepe İlçe Başkanı ise "Canan Hanımdan haber bekliyoruz. Açıklama yapılmasını istemiyor" diyerek basına duyuruyu engellemiştir. Bu yüzden binada tartışma çıkmıştır. Benim tüm bunlardan PAZAR günü akşam saatlerinde haberim oldu. Kadın Kolları Üyesi bir partilimiz aradı ve yaşananları anlattı. Bunun üzerine, "Buna sessiz kalmamalıyız" dedim. Ardından da "Peki benim konunun üstüne gidebilmem için bir belge var mı?

Mağdurun beyanı tutanak vs gerek... Bu olmadan ne söylesek sıkıntı olur" dedim. Kadın Kolları Üyesi arkadaşımız "Biraz sonra tüm gazetecilere yollayacağız" cevabını verdi. Yaklaşık 3 dakika sonra da mağdurun ifadesinin yazılı olduğu tutanağı gönderdi. Tutanağı okuduğumda mideme bir yumruğun oturduğunu hissettim. Ne diyeceğimi bilemedim. Bu ahlaksızlık karşısında elimden gelebilecek tek şeyin twit atarak konunun üstüne gitmek olduğunu düşündüm. Ve tek bir twit atarak konuyu duyurdum.

En azından sesleri bastırılan Kadın ve Gençlik Kollarımız ile mağdurun sesi olurum diye düşündüm. Ve öyle de oldu sanırım. Ört bas edilmeye çalışılan rezaletin ardından Maltepe İlçe Başkanlığı'ndan bir kadın yöneticimiz arayarak "Barış Bey, biz suça ilişkin dosyayı Cuma akşamı hazırladık ve failin partiden atılması için İl Başkanlığı'na gönderdik.

Artık dosya onlarda" dedi. Dikkat edin, bu konuşma olaydan 3 gün sonra gerçekleşiyor. İlçe yöneticimize sordum: "Peki, partiden atıldı mı?" diye sordum. "Onu bilmiyorum" yanıtını verdi. Çünkü atılmış olsaydı, üyelikten düşümü için kağıt gelmesi gerekirdi. Bu konuşmanın üzerinden yaklaşık 15 dakika geçti. CHP İstanbul İl Sekreterliği'nden aradığını söyleyen bir arkadaşımız, "Vekilim, failin dosyası bizde. İl Disiplin Kurulumuz dosyada gereğini yapacak" dedi.

Demek ki; pazar gecesine kadar hala bir işlem yapılmamıştı. Ne zaman ki twit atıp konuyu duyurduysam "atılma" işlemi o zaman aklına geldi CK'nın... Çünkü bu konuşmadan 10 dakika sonra CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman aradı ve "Vekilim şahıs partiden atıldı" dedi. Madem atıldı; bunun belgesi nerede? İl Disiplin Kurulu ne zaman toplandı?

Hatta kurula da gerek yok! İl Disiplin Kurulu tek başına da bu kararı verecek yetkiye sahiptir! En azından İl Disiplin Kurulu Başkanı bu işlemi yapar ve kamuoyuna duyururdu. Ancak belli ki başka bir yöntem işlenmiş ve CK, konunun duyulmaması için gayret sarf etmiş. Çok yazık!

CK, bir cinsel saldırıya gösterdiğim insani tepkiyi "şov" olarak görüyorsa, cinsel saldırılara karşı düzenlenen toplantı ve basın açıklamalarına neden katılıyor? Ve o alçaklığa ses çıkaranları da ŞOVMEN olarak mı görüyor? Belli ki CK, kadın mücadelesini de mücadelenin kavramlarını da içselleştiremememiş... Söylemleri de basit bir ezberin ötesine geçememiş. Bunun takdiri kadınlarındır!

Ümraniye'de tacize uğradığını söyleyen D. Adlı genç kızımızın durumunu, İlçe Başkanı Zeynel Karakaya size aktardı mı? Siz genç kızımızı il başkanlığına çağırdınız mı? Orada genç kızımıza ne dediniz? Ve o genç kızımız sizinle yaptığı konuşmanın ardından NEDEN 7 arkadaşıyla birlikte partiden istifa etti? Evet; neden neden!

Sultangazi'de CHP'li bir yönetici tarafından tacize uğradığını söyleyen bir kadının durumunu size aktarmaya çalışan eski ilçe sekreterinin mesajlarını neden cevapsız bırakıyorsunuz? Neden dönmüyor ve disiplin işlemi başlatmıyorsunuz?"