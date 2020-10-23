CHP’liler bana oy vermedi!
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, gazeteci Bekir Coşkun’un cenaze töreninin ardından CHP’nin internet sitesinde yayınlanan fotoğrafa ilişkin, “Fotoğrafta bile beni kesen, acaba Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde bana oy vermiş midir, çok merak ediyorum” dedi.
Sivas’tan 4 Eylül’de başlattığı “Bin Günde Memleket Hareketi” programı kapsamında Kocaeli ve Sakarya’da vatandaşlarla buluşan İnce, şöyle devam etti: “O fotoğrafı kesen, talimatı veren kişilere teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Partide bölücünün kim olduğunu gösterdikleri için. Kimmiş bölücü? Bizim bir şey yaptığımız yok. Biz memleket hareketinin evlatları olarak bu toprağın insanları olarak karış karış Türkiye’yi dolaşıyoruz. 29 Ekim’de manifestomuzu yazmaya başlıyoruz.”