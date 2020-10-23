CHP’liler bana oy vermedi!

Sivas’tan 4 Eylül’de başlattığı “Bin Günde Memleket Hareketi” programı kapsamında Kocaeli ve Sakarya’da vatandaşlarla buluşan İnce, şöyle devam etti: “O fotoğrafı kesen, talimatı veren kişilere teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Partide bölücünün kim olduğunu gösterdikleri için. Kimmiş bölücü? Bizim bir şey yaptığımız yok. Biz memleket hareketinin evlatları olarak bu toprağın insanları olarak karış karış Türkiye’yi dolaşıyoruz. 29 Ekim’de manifestomuzu yazmaya başlıyoruz.”