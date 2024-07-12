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Siyaset CHP’liler ayaklandı! Toplu istifalar kapıda
Siyaset

CHP’liler ayaklandı! Toplu istifalar kapıda

Yeniakit Publisher
2024-07-12 14:19:00 -
CHP’liler ayaklandı! Toplu istifalar kapıda

Tartışmaların bir türlü durulmadığı CHP’de bu kez Balıkesir teşkilatındaki kadın üyelerin toplu istifası gündeme geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) iç çekişmelerin yaşandığı Bandırma İlçe Örgütü'nde tansiyon giderek yükseliyor. Son günlerde yapılan ayrıştırmalara tepki gösteren üyeler adeta ayaklandı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın CHP Bandırma İlçe Kadın Kolları Yönetimi ve CHP Bandırma parti üyeleri ile Bandırma Belediyesi’ne ait Çamlık Kafe’de verdiği kahvaltıya 85 kişi katılırken çağırılmayan kadın üyeler parti binasına giderek CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak'a ve CHP Bandırma Kadın Kolları Başkanı Filiz Özdemir'e sitemde bulundular.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Atak her zamanki gibi sessizliğini korurken, Filiz Özdemir ise sitemde bulunan kadınlara cevap olarak "Kahvaltıya Dursun Mirza'nın başkanlık seçimi süresince onunla birlikte çalışan ve koşturan kadınlar çağırıldı" dedi.

Diğer yandan kahvaltıya davet edilmeyen kadın üyeler, sosyal medyada Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın ve CHP Bandırma İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Özdemir'in kahvaltı paylaşımının altına yorumlar yazarak kendilerine haber verilmediğini ve davet edilmediklerini belirterek sitemlerini dile getirmeye devam ettiler.

Üye kadınların bu sitemi üzerine Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza yorumlara cevap vererek, "Ablacım, ben haberi olmayan kadınlarımıza da ayrıca kahvaltı vereceğim. Sen ve diğer arkadaşlarımız üzülmesin lütfen" diyerek yaşanan olayı yatıştırmaya çalıştı.
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Bu olay, parti içindeki gerilimi daha da artırırken, istifa edecek üyelerin sayısının ne kadar olacağı merak konusu oldu.

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