CHP'liler atalarımızın kemiklerini sızlattı! İzmir'in kurtuluşu için Yunan sirtakisi ile kutlama
CHP'li Kadıköy Belediyesi, İzmir'in "Yunan" işgalinden kurtuluşunu Yunan sirtakisi ile kutladı. Yunanistan bayrağının renklerini temsil eden kıyafetler de giyen CHP'liler atalarımızın kemiklerini sızlattı.
Yeniakit.com.tr
CHP'li Kadıköy Belediyesi, İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşuna ilişkin skandal bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlandığı Yenikapı Meydanı’nda belediye personellerinin vals gösterisi yapmasından sonra benzer bir rezalet de CHP’li Kadıköy Belediyesi'nde yaşandı.
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünü kutlamalarında Yunan sirtakisi yapıldı. Öte yandan etkinliğe katılanların üzerindeki Yunan bayrağını temsil eden renkler de tepki ile karşılandı.