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Siyaset CHP'li yöneticilerin Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabir ziyareti krize neden oldu!
Siyaset

CHP'li yöneticilerin Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabir ziyareti krize neden oldu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine yaptığı ziyaret, CHP içinde krize neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 18:28:00 -
CHP'li yöneticilerin Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabir ziyareti krize neden oldu!

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret gerçekleştiren CHP'li yöneticilerin ziyareti parti içinde krize neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı  ziyaret görüntüleri CHP içinde tartışma konusu olunca bir süre sonra silindi.

CHP'li yöneticilerden Muhsin Yazıcıoğlu ziyareti

CHP’li yöneticilerin BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine yaptığı ziyaret krize neden oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı 12 yıl önce hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Tacettin dergahındaki kabri başında anmasına katıldı.

CHP Ankara İl Başkanı Akıllı anma törenin ardınan sosyal medya hesabından Yazıcıoğlu’nun kabrinin anmasını paylaştı.

Akıllı, "Bugün BBP merhum Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu’nu Tacettin Dergahındaki kabri başında ziyaret ettik. Kabir başında rahmetlinin eşi Gülefer Hanım ve rahmetlinin danışmanı Bilal Habeşi Özkaynar ile birlikte, dertleştik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun..." ifadesini kullandı.

Ziyaret CHP'de krize neden oldu

Bu paylaşım sonrası ziyaretin, CHP'de tartışma konusu olduğu öğrenildi. Tepkiler sonrası CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın bu paylaşımı sildiği görüldü.

Akıllı’ya sert tepki gösteren CHP üyesi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kurucu Başkanı Murtaza Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oy verdiğimiz partinin Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, bizi yakan parti militanlarının o dönemdeki başkanının kabrinde fatiha okuyor. Teşekkür eder gibi, 'eline sağlık devamını dilerim' der gibi" ifadelerini kullandı. Demir, "Ya CHP Ankara İl Başkanı görevinden istifa etmeli ya da ben CHP üyeliğinden istifa etmeliyim" diye yazdı.

 

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