  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BBP Genel Başkanı Destici: Devletleri var olmayan milletler, yaşama hakkı bulamıyor

Aman bu tarihe dikkat! Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Uzman isim uyardı!

CHP'li belediyedeki rüşvet operasyonunda sıcak gelişme! 350 yıla kadar hapis istemi...

Hamas'tan uluslararası topluma çağrı

RTÜK uyuyor Acun yapıyor! Yine kızlı erkekli… Ahlaksızlık adasında rezilliğe tüy diken format

Almanya Avrupa'yı by-pass etti! Şoke eden bir karara imza atıldı! 'F-35' tesisinden vazgeçtiler!

SSK, Bağ-Kur, emekliye zam müjdesi geldi! Maaş hesabı değişti, işte en düşük emekli maaşı için 2 rakam: Açıklama var!

Kraliyet donanması MİLGEM'i herkese ilan etti: Türkiye'den 8 gemi alacaklar!

Avrupa F-35'e alternatif 6. nesil savaş uçağı üretecek!

Kariye Camii ibadete açıldı Yunan kudurdu! Küstah açıklama
Gündem CHP'li Yıldız Ünsal'dan skandal açıklamalar! Nikahta duaya izin vermeyen memuru savundu
Gündem

CHP'li Yıldız Ünsal'dan skandal açıklamalar! Nikahta duaya izin vermeyen memuru savundu

Yeniakit Publisher
2024-05-09 01:42:00 -
CHP'li Yıldız Ünsal'dan skandal açıklamalar! Nikahta duaya izin vermeyen memuru savundu

Karşıyaka Belediye Başkanı Behiye Yıldız Ünsal, İzmir'de nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin skandal bir açıklamada bulunarak, "Arkadaşımız kurallara uygun davranmaya çalışmıştır." dedi.

Karşıyaka Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Başkan Ünsal yönetiminde gerçekleştirildi.

Oturumda başkanlıktan gelen önergeler meclis üyelerinin onayına sunuldu.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk, Karşıyaka Belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesine tepki gösterdi.

"DUA SİZE NASIL BİR RAHATSIZLIK VERDİ"

Öztürk, "Vatandaş dua devam ederken müzikle kesilmeye çalışıldı. Bu nasıl bir tahammülsüzlük. İslamiyet ile ilgili ne tür bir sorununuz var? Dua size nasıl bir rahatsızlık verdi. Bunların Karşıyaka'da yaşanması bizi üzmekte. Siz de aynı düşüncelere sahipseniz ve orada yapılan hareketi onaylarsanız üzülürüm. Böyle olmayacağına inanıyorum. Oradaki yetkililerle ilgili gerekeni yapın." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bunun üzerine açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Behiye Yıldız Ünsal, kamu kurumlarında resmi prosedürlere göre işlem yapıldığını söyledi.

"MÜSLÜMANLIK DUA ETMEKLE OLMUYOR"

Konunun yargıya taşındığını aktaran Ünsal, şöyle konuştu:

"Bizde Medeni Kanuna göre nikah kıyılıyor. Müftülüklerde de imam nikahı kıyılıyor. Burada mesele izinsiz söz alınması. Buradan izinsiz söz alsanız sizi uyarmamız gerekiyor. Keşke bu duayla ilgili önceden bilgi verilseydi. Bir iletişim kazası olarak değerlendiriyorum. Burada herkes Müslüman, kalkıp duaya bağlanmamalı. Müslümanlık dua etmekle olmuyor. Konu yargıya taşındı. Biz de takipçisi olacağız. Bu konunun daha fazla konuşulmasına gerek yok. Arkadaşımız kurallara uygun davranmaya çalışmıştır. Başka bir dine mensup insanlar da olsaydı yine mikrofonu alacağını tahmin ediyorum."

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatmış, İçişleri Bakanlığı da iddialara ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmişti.

Kaynak: AA

İLAN T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
İLAN T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Resmi İlanlar

İLAN T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

İ L A N T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SEMİHA GÖKBELEN HAKKINDAKİ GAİPLİK İLANIDIR.
İ L A N T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SEMİHA GÖKBELEN HAKKINDAKİ GAİPLİK İLANIDIR.

Resmi İlanlar

İ L A N T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SEMİHA GÖKBELEN HAKKINDAKİ GAİPLİK İLANIDIR.

T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Resmi İlanlar

T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Karşıyaka'da keyifler yerinde
Karşıyaka'da keyifler yerinde

Spor

Karşıyaka'da keyifler yerinde

Karşıyaka'da yeni stat için kollar sıvandı!
Karşıyaka'da yeni stat için kollar sıvandı!

Spor

Karşıyaka'da yeni stat için kollar sıvandı!

Karşıyaka Belediye Başkanından Özel’in eski danışmanına kıyak
Karşıyaka Belediye Başkanından Özel’in eski danışmanına kıyak

Siyaset

Karşıyaka Belediye Başkanından Özel’in eski danışmanına kıyak

T.C. KARŞIYAKA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. KARŞIYAKA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. KARŞIYAKA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İzmir'de taraftarlar Karşıyaka Stadı için miting yaptı
İzmir'de taraftarlar Karşıyaka Stadı için miting yaptı

Spor

İzmir'de taraftarlar Karşıyaka Stadı için miting yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23