CHP'li Yavuzyılmaz'ın 'yurt' yalanı ortaya çıktı! 'Utanır mı acaba?'

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, 5 yıldır atıl vaziyette olduğu iddia edilen Karabük'teki öğrenci yurduna ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Pandemi dolayısıyla bir süre kullanılamadı'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Karabük’te inşa edilen 476 odalı 1004 kişi kapasiteli yurdun 5 yıldır atıl kalarak kullanılmadığını iddia etmişti. Yavuzyılmaz'ın iddiasına ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, 2020 yılında TOKİ’nin devraldığı binanın tapusunun 3 gün önce Gençlik Spor Bakanlığı’na verilmek üzere Hazine'ye devredildiğini söyledi. "Yurt konusunu böyle spekülatif bir şekilde gündeme getirip belli kesimde hükümetin aleyhine kullanmaya çalışıyorlar." diyen Altınöz, "Daha önceki açıklamalarımızda bu yurdun geçmişi hakkında bilgi vermiştik. Burası kentsel dönüşüm kapsamında Karabük Belediyesi tarafından TOKİ’ye yaptırılmış bir yurt binası. Daha sonra Belediye ile TOKİ arasında yapılan anlaşma ile TOKİ’ye geçiyor. 2020 yılının Eylül ayında buranın kesin kabulü yapılıyor ve o tarihlerde pandemiden dolayı okullar kapalı olduğundan normal şartlarda kullanılması mümkün değildi. Biz buradaki yurdun TOKİ’den Gençlik Spor Bakanlığına devri konusunda görüşmelerimizi yaparak halkımızla müjdeyi bir ay önce paylaşmıştık. Bunu bile olmaz diye söyleyip algı yapmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yurdun Hazine'ye oradan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredileceğini belirten Altınöz, "AK Parti İl Başkanı olarak biz bir şey söylüyorsak, bunun kesin sözünü almayınca açıklama yapmayız. Bunla ilgili olarak 3 gün önce yani 15 Eylül 2021 tarihinde bu binanın tapusu TOKİ tarafından hazineye devredildi. Burası artık TOKİ’ye ait bina değil Hazineye geçmiştir. Hazine'den de Gençlik Spor Bakanlığı'na devredilerek öğrencilerimizin kullanımına tahsis edilecektir." dedi.

'Öğrencilerimizin yurt sıkıntısı yok'

Karabük’te öğrencilerin yurt sıkıntısı olmadığını da dile getiren Başkan Altınöz, şöyle devam etti: "Karabük’te 10 bin 500 civarında yurt kapasitesinin yanında özel sektör ile bu rakam 20 bin seviyesinde. Bir öğrenci şehri olarak öğrencilerin herhangi bir yurt sorunu zaten yok. Normal okul sezonu sonunda yüzde 85 kapasite ile faaliyet sürdürülüyor. Devletin yurdunun boş kalmaması için gerekli görüşmelerimizi zaten yapmıştık ve Gençlik Spor Bakanlığımız da bu noktada duyarsız kalmadı. İnşallah bu yurt binası uzun yıllar Karabük’e hizmet edecek. Kredi Yurtlar'ın genel anlamda Karabük’te kampüs içinde de devam eden yatırımları olduğundan öğrencilerimizin yurt sorunu yok."