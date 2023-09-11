CHP'li Yarkadaş'tan İmamoğlu'na: Liboş liboş konuşuyorsun!
Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de değişim istemesine ilişkin sözlerine tepki gösteren Barış Yarkadaş, "Liboş liboş konuşuyorsun. Ben bu partiyi değiştireceğim diyemezsin sana bu partiyi değiştirmezler" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan partisindeki değişim tartışmalarına ilişkin yeni bir mesaj geldi. Geçtiğimiz günlerde, "100. Yılında CHP" başlıklı panelin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, "Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun yeni değişim çağrısına değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Yüz yıllık tarihimizde yaşadığımız tüm tartışmalar, yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür. Her bir tartışma CHP’yi büyütmüştür" diyerek yanıt verdi.
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV 100 canlı yayınında İmamoğlu'nun açıklamalarına sert sözlerle yüklendi.
Yarkadaş'tan İmamoğlu’na: Liboş liboş konuşuyorsun
İmamoğlu'nu 'liboş liboş konuşuyor' diyerek hedef alan Yarkadaş, "Ben bu partiyi değiştireceğim diyemezsin sana bu partiyi değiştirmezler! CHP’yi değiştirecekmiş. Neyi değiştireceksin CHP’de? Liboş bir tarife." diye konuştu.
Sert sözlerin olduğu kısım kaldırıldı
TV100'ün ilgili kısmı YouTube canlı yayınından kırpması ise dikkat çekti.
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