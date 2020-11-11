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Siyaset CHP'li Yarkadaş'tan akıllara ziyan 'döviz' yorumu
Siyaset

CHP'li Yarkadaş'tan akıllara ziyan 'döviz' yorumu

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, "Türkiye'ye döviz gelmeme" nedeni olarak PKK'lı Selahattin Demirtaş ve "yerli Soros" Osman Kavala'nın tutuklu olmasını gerekçe gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 08:59:00 -

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, onlarcak kişinin ölümünden sorumlu olan PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için bu kez ekonomi üzerinden yorumlarda bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin konuşan Yardakaş, akıllara ziyan bir çıkış yaptı.

Yarkadaş, "Selahattin Demirtaş'ın burakılması gerekirken, uydurma bir suçlamayla yeniden tutuklanmasına karar verirsen, aynı davadan ceza alması bekleniyorsa, Osman Kavala 1500 gündür cezaevinde haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuluyorsa, bu ülkeye döviz gelmez." dedi.

Yardakaş'ın, döviz girdisi için bir PKK'lı ile "yerli Soros" olarak adlandırılan Kavala'nın serbest bırakılması gerektiği yönündeki sözleri, adeta bir itiraf olarak değerlendirildi.

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Yorumlar

Hakan Temur

Aslında Gürsel Tekinin çantaçantacısı olarak nam salmış Lise mezunu olan bu arkadaş nedense hep pkk ve emperyalist çizginin sözcüsü olmuştur
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Amorti Kâzım

Barış YARKADAŞ âleni olarak PKK ve Selahattin DEMİRTAŞ propagandası yapıyor ve bunu suratlarına Vatansever,Kemalist,Ulusalcı,Kuvayi Milliye ve Atatürkcülük maskeleri takarak yapıyorlar.
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