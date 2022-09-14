CHP’li Yarkadaş’a hakareti AK Parti kınadı CHP sessiz kaldı

Meclis Üyesi Burhan, Barış Yarkadaş’ın İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’ın Ankara Büyükşehir Belediyesinden ihale aldığını açıklamasının ardından, İYİ Parti Ankara Meclis Üyesi Kerem Erdem’in gazeteci Barış Yarkadaş’a yaptığı hakareti kınadı.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Barış Yarkadaş'ın gündeme getirdiği, "İYİ Partili vekil, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale aldı" iddiasına yönelik Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında tartışma çıktı.

İyi Partili Meclis Üyesi Erdem “İyi Parti Milletvekilinin ihale aldığı gibi bir yanlış ifadede bulundular” diyerek, Barış Yarkadaş’a “nereye hizmet ettiği belli olmayan birisi” dedi.

AK Partili Meclis Üyesi Sinan Burhan bu ifadeler üzerine söz alarak, "İddiaların doğru yada yanlış olduğunu belirleyecek olan hukuktur, Sayın Barış Yarkadaş iyi bir gazetecidir, CHP'den milletvekilliği yapmıştır" diyerek, eski CHP Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş hakkında söylediği sözlerden dolayı Kerem Erdem’i kınadığını ifade etti.

Kerem Erdem’im bu sözlerine CHP’li meclis üyelerinden tepki gelmemesi dikkat çekti.