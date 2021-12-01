CHP'li Yarkadaş: Abdullah Gül seviciliğine bir son vermek gerekiyor

Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde yazan CHP'li Barış Yarkadaş, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adının Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayları arasında geçmesinin kendisini çok rahatsız ettiğini belirtti. Abdullah Gül’ün başarılı olduğu tek alanın her yıl mutlaka kendisini gündeme sokması olduğunu ifade eden Yarkadaş, "Gül, şu günlerde yine siyaset piyasasına sürülüyor. Kimi Abdullah Gül’ün aslında Atatürk düşmanı olmadığını kanıtlamaya çalışıyor, kimi ise Gül’ü Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı yapmaya… Küçük partilerin liderleri de peş peşe Gül’ü ziyaret ediyor. Bu anlamsız ve artık kabak tadı veren Abdullah Gül seviciliğine bir son vermek gerekiyor" dedi.

"Abdullah Gül çıkıp kendisini ifade edebilecek güç ve yetenekteyken bunu yapmıyor. Susup izliyor ve aklınca oyun kurmaya çalışıyor. Zaten CHP tabanını da Gül’ün bu tavrı ifrit ediyor! CHP seçmenlerinin yüzde 99.9’unun oy vermeyeceği eski bir siyasetçiyi CHP tabanına pazarlamaya çalışmak ise komik kaçıyor" diye yazan Yarkadaş, şöyle devam etti: "Gelin bu beyhude çabadan vazgeçin; boşuna kendinizi yormayın, bize de vakit kaybettirmeyin… İki dünya bir araya gelse, Abdullah Gül benim ve benimle aynı düşünceyi paylaşanların cumhurbaşkanı adayı olamaz… İnanmıyorsanız; deneyin ve görün…"