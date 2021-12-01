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Siyaset CHP'li Yarkadaş: Abdullah Gül seviciliğine bir son vermek gerekiyor
Siyaset

CHP'li Yarkadaş: Abdullah Gül seviciliğine bir son vermek gerekiyor

CHP'li Barış Yarkadaş, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adının Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayları arasında geçmesinin kendisini çok rahatsız ettiğini belirtti. Yarkadaş, "Bu anlamsız ve artık kabak tadı veren Abdullah Gül seviciliğine bir son vermek gerekiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 12:34:00 -
CHP'li Yarkadaş: Abdullah Gül seviciliğine bir son vermek gerekiyor

 

Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde yazan CHP'li Barış Yarkadaş, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adının Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayları arasında geçmesinin kendisini çok rahatsız ettiğini belirtti. Abdullah Gül’ün başarılı olduğu tek alanın her yıl mutlaka kendisini gündeme sokması olduğunu ifade eden Yarkadaş, "Gül, şu günlerde yine siyaset piyasasına sürülüyor. Kimi Abdullah Gül’ün aslında Atatürk düşmanı olmadığını kanıtlamaya çalışıyor, kimi ise Gül’ü Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı yapmaya… Küçük partilerin liderleri de peş peşe Gül’ü ziyaret ediyor. Bu anlamsız ve artık kabak tadı veren Abdullah Gül seviciliğine bir son vermek gerekiyor" dedi. 

"Abdullah Gül çıkıp kendisini ifade edebilecek güç ve yetenekteyken bunu yapmıyor. Susup izliyor ve aklınca oyun kurmaya çalışıyor. Zaten CHP tabanını da Gül’ün bu tavrı ifrit ediyor! CHP seçmenlerinin yüzde 99.9’unun oy vermeyeceği eski bir siyasetçiyi CHP tabanına pazarlamaya çalışmak ise komik kaçıyor" diye yazan Yarkadaş, şöyle devam etti: "Gelin bu beyhude çabadan vazgeçin; boşuna kendinizi yormayın, bize de vakit kaybettirmeyin… İki dünya bir araya gelse, Abdullah Gül benim ve benimle aynı düşünceyi paylaşanların cumhurbaşkanı adayı olamaz… İnanmıyorsanız; deneyin ve görün…"

 

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Yorumlar

MİLLET

Demeki chp başta olmak üzere diğer MİLLET itifakındaki partilerde bir tane cumhurbaşkanı adayı bulunmuyor bulunamıyorki ithal cumhurbaşkanı adayı ariyor lar Kemal kılıçdar oglu milletin önüne çikarmiyor
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