CHP'li Veli Ağbaba'dan 'tezek' rahatsızlığı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Malatya il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, bayramların dargınlıkların unutulduğu günler olduğunu söyledi.

Kentleşmenin bazı değerlerin unutulmasına yol açtığını ancak toplumsal değerlerin unutulmaması gerektiğini dile getiren Ağbaba, Malatya'nın yetiştirdiği sanatçılar ve sinema oyuncularının isimlerinin kentte yaşatılması gerektiğini anlattı.

Anadolu'da yetişen değerlerin öne çıkarılması gerektiğine işaret eden Ağbaba, Anadolu'da yaşayan insanların dışarıdan örnek alacağı kimse bulunmadığını öne sürdü.

TEZEK RAHATSIZLIĞI

Ağbaba, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için herkesin birbirine saygı göstermesi gerektiğine vurgulayarak, "Zor günlerde birbirimizin yüzüne bakabilmemiz için ölçülü konuşmamız gerekiyor. İktidara söylüyorum, bir gün CHP ile ilgili 'tezek' diyeceksin, sonra milli birlik adına 'gel beraber olalım' diyeceksin. Türkiye'nin huzuru, birliği, beraberliği, güçlü olması da söyleceğiniz söze, attığınız adıma bağlı." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz da bayramların birlik ve beraberliğin perçinlendiği ve paylaşma duygusunun en üst seviyeye yükseldiği günler olduğunu dile getirdi.