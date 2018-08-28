CHP'li Veli Ağbaba'dan asgari ücret açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ülkemiz, AB ülkelerine göre işçilerin aldıkları ücretler ve yaşam standartları noktasında oldukça geri noktadadır. Eğer ki iktidar, gerçekten büyüyen bir ekonomiye ve güçlü bir potansiyele sahip olduğumuzdan emin ise ülkede çalışanların ücretlerini ve yaşam seviyelerini AB ülkeleri seviyesine çekmesi gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

ASGARİ ÜCRETLERİ KARŞILAŞTIRDI

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye'deki asgari ücret ile AB ülkelerindeki asgari ücret miktarlarını karşılaştırdı.

Türkiye'de yoksulluk ve açlık sınırı günden güne artarken, çalışanların aldıkları ücretlerin ise yoksulluk sınırı altında kalmaya devam ettiğini belirten Ağbaba, 1 Ocak 2018 itibariyle geçerli bin 604 liralık asgari ücretin bugün hem açlık hem de yoksulluk sınırının çok altında kaldığını savundu.

Ağustos ayında Türkiye'deki açlık sınırının bin 900, yoksulluk sınırının ise 5 bin liraya yaklaştığını aktaran Ağbaba, "İktidar, 16 yıldır sürekli dünya genelinde en çok büyüyen ve gelişen ekonomiye sahip olduğumuzu söylemeye devam etsin, ülkemizdeki alım gücü ile AB ülkelerindeki alım gücü arasında adeta uçurumlar bulunuyor." görüşünü savundu.

Bu yıl için AB ülkelerinin genelinde belirlenen ortalama asgari ücretin 687 avro olduğunu aktaran Ağbaba, şunları kaydetti:

"Asgari ücretler, Hollanda'da bin 430, Fransa'da bin 386, Almanya'da ise bin 102 avro civarındadır. Bu üç ülkenin asgari ücreti ortalama olarak Türkiye’deki asgari ücretimizin 5 katına denk gelmektedir. Yani Türk lirası ile karşılaştırıldığında AB genelinde ki ortalama ücret 4 bin liranın üzerindedir. Yani sürekli 'büyümemizi kıskanıyorlar' dediğimiz AB ülkelerindeki asgari ücretler, ülkemiz deki asgari ücretin en az 5 katı seviyesinde. Sürekli olarak büyük ve güçlü ekonomi vurguları, istikrarlı büyüme söylemleri, ülkemizdeki asgari ücret oranı ve yaşam koşulları göz önüne alındığında gerçek dışı bir söylem olduğu açıktır. Ülkemiz, AB ülkelerine göre işçilerin aldıkları ücretler ve yaşam standartları noktasında oldukça geri noktadadır. Eğer ki iktidar, gerçekten büyüyen bir ekonomiye ve güçlü bir potansiyele sahip olduğumuzdan emin ise ülkede çalışanların ücretlerini ve yaşam seviyelerini AB ülkeleri seviyesine çekmesi gerekmektedir."