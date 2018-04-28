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CHP'li vekilleri sosyal medya hesapları ele verdi

İYİ Parti'ye katılma kararı alan 15 milletvekilinden 9’unun Twitter hesabında CHP milletvekili yazıyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:14
CHP'li vekilleri sosyal medya hesapları ele verdi

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partisinden istifa eden ve İYİ Parti'ye katılma kararı alan 15 milletvekilinden 9'unun CHP ile ilişkisinin devam ettiği öğrenildi.

İYİ PARTİYE GEÇEN 9 MİLLETVEKİLİNİN BİOSUNDA CHP MİLLETVEKİLİ YAZIYOR

22 Nisan tarihinde İYİ Parti'ye geçen Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesaplarında CHP milletvekili olduğu açıkça yazıyor.

9 milletvekilinin, profil fotoğraflarını altında yer alan kişisel bilgiler bölümünde CHP milletvekili olarak bırakmaları, İyi Parti'ye transfer olmasından rahatsız oldukları şeklinde yorumlanıyor.

6 MİLLETVEKİLİ BİOSUNDAN CHP'Yİ SİLDİ

İYİ Parti'ye geçen Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise, Twitter'daki şahsi hesaplarından CHP ifadesini çıkardılar.

CHP'Lİ 15 MİLLETVEKİLİ 22 NİSAN'DA İYİ PARTİYE GEÇTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinden 15 milletvekilinin istifa ederek, İYİ Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Altay, 22 Nisan tarihinde CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve partisinden istifa eden 15 milletvekili ile Meclis'te basın toplantısı düzenlemiş ve "Siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP'ye mensup 15 Sayın milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti'ye katıldılar" demişti.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da "15 milletvekilimiz Genel Başkanımızın talimatı ile bir parti görevini yerine getirmek üzere CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmiştir" demişti.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 17:14
  1. Zonguldak
  2. Niğde
  3. Kocaeli
  4. Kayseri
  5. İzmir
  6. Edirne
  7. Çorum
  8. Bursa
  9. Burdur
  10. Balıkesir
  11. Aydın
  12. Ankara
  13. Amasya
  14. Afyon
  15. Kemal Kılıçdaroğlu
  16. İYİ Parti

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