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Gündem CHP'li vekiller görüşmeleri sabote etti! Burası bütçe komisyonu mu, Sedat Peker'in operasyon alanı mı?
Gündem

CHP'li vekiller görüşmeleri sabote etti! Burası bütçe komisyonu mu, Sedat Peker'in operasyon alanı mı?

CHP'li vekiller, TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu'nu mafya babası Sedat Peker'in çete operasyon alanına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 23:50:00 -
CHP'li vekiller görüşmeleri sabote etti! Burası bütçe komisyonu mu, Sedat Peker'in operasyon alanı mı?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

2022 yılı bütçesine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı komisyonda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadelede neler yapıldığını anlatırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki gösterirerek, "Ben konuşurken gülme" dedi. Soylu'nun sözlerinin ardından tansiyon yükseldi. CHP'li, İYİ Partili ve HDP'li vekiller ayağa kalktı. Bakan Soylu komisyonu terk etti. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ara vermek zorunda kaldı.

Uyuşturucu operasyonlarından bahsedildiği sırada muhalefetten sesler yükseldi. Bakan Soylu, “Şimdi size kimin uyuşturucu kullandığını söylerim” ifadesini kullandı.

Görüşmeleri Sedat Peker'in operasyon alanına çevirdiler

 

CHP'li vekiller tarafından komisyon görüşmelerini, Sedat Peker'in iftiraları kullanılarak  operasyon alanına çevirdiler. Suç örgütünün söylemlerini kendilerine malzeme yapan CHP'li vekiller "10 bin dolar alan siyasetçi kim" dövizleriyle kara propaganda yaptı.

CHP'lilerin şovu, "Burası TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu mu, mafya babası Sedat Peker'in tivitlerinin pazarlandığı çete operasyonları alanı mı?" dedirtti.

 

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