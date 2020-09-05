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Yerel CHP'li vekilin ziyaret ettiği köy karantina altına alındı
Yerel

CHP'li vekilin ziyaret ettiği köy karantina altına alındı

Hatay'da yeni evlenen bir kadının koronavirüse yakalanması üzerine yaşadığı köy karantina altına alındı. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın da gece saatlerinde söz konusu köye ziyarete gittiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 09:58:00 -
CHP'li vekilin ziyaret ettiği köy karantina altına alındı

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi köyü’nde isimlerine ulaşılamayan bir çift, evlendikten sonra balayı için Arsuz ilçesine gitti.

Edinilen bilgiye göre Arsuz’da rahatsızlanan yeni evli kadına götürüldüğü hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. Genç kadının test sonucu pozitif geldi.

Doktorların karantinaya girmesini istediği genç çift, uyarılara kulak tıkayıp Altınözü’ne geri döndü.

Karantina kuralını çiğneyip seyahat eden çift, yetmezmiş gibi düğüne katıldı. Hem de çiftin peş peşe iki düğüne gittiği belirlendi.

Koronavirüslü kadın ve kocasının köyde iki farklı düğüne katıldığı belirlenince, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

Köydeki karantina süresinin, sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından belirleneceği ifade edildi.

CHP’li vekil de köydeydi

Öte yandan, karantina altına alınan köye gün içerisinde CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın da geldiği ve ziyaretlerde bulunduğu belirlendi. CHP’li Topal’ın Kozkalesi Muhtarı ve Mahalle sakinleriyle buluştuğu ortaya çıktı. Köyün karantina altına alınmasıyla birlikte, Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın da test yaptırması bekleniyor.

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