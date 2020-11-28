CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'
Katıldığı canlı yayında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu satıldı' sözleri büyük tepki çekti.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir'in katıldığı canlı yayında Tank Palet Fabrikası tartışması yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasını ordu Katar'a satıldı sözleriyle eleştirdi.
Bunun üzerine sütüdyodaki konuklar ve sosyal medyadan Başarır'ın "Türk ordusu satıldı" sözü eleştirildi.
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu sert tepki gösterdi. CHP'li başarır sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.