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Gündem CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'
Gündem

CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'

Katıldığı canlı yayında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu satıldı' sözleri büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 23:02:00 -

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir'in katıldığı canlı yayında Tank Palet Fabrikası tartışması yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasını ordu Katar'a satıldı sözleriyle eleştirdi.

Bunun üzerine sütüdyodaki konuklar ve sosyal medyadan Başarır'ın "Türk ordusu satıldı" sözü eleştirildi.

Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu sert tepki gösterdi. CHP'li başarır sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. 

 

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Yorumlar

Baki

Bakış açısı nuri demirağ nuri kılligil vecihi hürkuş şakir zümre ye zulmeden mandacı mantığın ürünü
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Neron11

Satılmış olan tek şey CHP zihniyetidir, tank palet fabrikası satılmamış 25 yılkığına kiralanmıştır ,ve sizin tek derdiniz bu ihalenin ortağınız koç grubuna 7 milyar euroya değil katar-bmc firmasına 3.5 milyar euroya verilmesidir, bu arada düşük fiyat en avantajlı olanıdır, yani eğer devlet 3.5 milyar euroyu koç grubuna peşkeş çekseydi CHP çok mutlu olacaktı
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