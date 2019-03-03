CHP'li vekilin skandal sözlerine Yunan basınından büyük destek!

Geçtiğimiz haftalarda CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akdeniz’de arama çalışması yapan bir geminin günlük maliyetinin yaklaşık 50 bin dolar olduğunu söyleyerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e önerge vermişti.

"2 milyar dolar Akdeniz'in sularına gömülecek"miş

Akdeniz’de, toplamda 6 yerde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapılacağının kamuoyunda konuşulduğunu belirten Başarır; "Erdemli ve Alanya kuyularından anlaşılacağı üzere diğer kuyulardan da bir sonuç alınamaması durumunda toplamda tüm maliyetler hesaplandığında, yaklaşık 2 milyar doların Akdeniz’in derin sularına gömülecektir." dedi.

CHP'li vekili savundular

CHP'li vekilin bu ifadeleri, Yunan ve Rumlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Yunan medyası, konuyu manşetlerine taşıdı.

Yunan Dimokratia gazetesi yaptığı haberde, CHP'nin bu önergesine Türkiye'de büyük tepki gösterildiğine dikkat çekti. Yunan gazete verilen önergedeki ifadeleri savundu.