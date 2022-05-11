CHP'li vekilin hukuksuz tehdidine hukuka uygun cevap

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CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in RTÜK Başkanı'na karşı tehdit dilini kullandığı mesajı şöyle:

"Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel'in basın açıklamasını canlı yayınlamayı ceza gerekçesi yapan RTÜK'ün kararı nasıl bir dikta rejiminin hüküm sürdüğünün açık örneği. İktidarın Televizyon Komiseri Ebubekir Şahin, suç işliyorsun ve bu devranın dönmek üzere olduğunu unutuyorsun."

Bu mesajı alıntılayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in cevabı ise şu şekilde oldu:

"Sn. Vekil, hiçbir tehdite boyun eğmeden, haksız ve kabul edilmez suçlamalarınızı reddederek görevimizi kanunlardan aldığımız yetkiyle vicdan rahatlığıyla yapmaya devam edeceğiz."