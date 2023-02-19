  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Özer: Salı günü itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız

Ruslar, Türkiye deprem sonrası tatil için güvenli mi? diye sordu! İki Rus uzman araştırıp duyurdu: Bizce bunu yapın

Tüm Türkiye onu konuşmuştu... Sıfır otomobil hediye edildi

Yunanistan'a göre deprem sonrası oluşan atmosferde iki halk arasında olumlu bir gelişme! Bakın o sözler

Deprem sonrası tedirgin eden gelişme! O ilimizde deniz 50 metre çekildi, eski haline dönmemeye başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz: Fay haritalarına göre yapmak gerekiyor

Başkan Erdoğan EYT'de son sözü söyledi

Eski bakan Faruk Çelik deprem sonrası sessizliğini bozdu: Telaş etmeyin, onu yapacak zaman da olacak

Kapatın artık bu pislik yuvasını! Ekşi Sözlük'ün kaos planı deşifre oldu

Deprem sonrası 12 bin yıllık Göbeklitepe'de şaşkına çeviren gelişme! Kimse anlam veremedi
Gündem CHP’li vekilin Diyanet açıklamasına Halk TV sunucusu isyan etti
Gündem

CHP’li vekilin Diyanet açıklamasına Halk TV sunucusu isyan etti

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın Diyanet'e attığı iftiraya Halk TV sunucusu Bengü Şap Babaeker tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 00:09:00 - 2023-02-19 00:15:06

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın Diyanet'e attığı iftiraya isyan eden Halk TV sunucusu Bengü Şap Babaeker, Diyanet evlat edindiğinizle evlenebilirsiniz yorumunda bulunmadığını ve Diyanet'in bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Diyanet açıklama yaptı

Din İşleri Yüksek Kurulu, evlat edinmeyle ilgili sorulara verilen cevapların, bazı basın yayın organlarınca bağlamından kopartılarak çirkin çağrışımlara kapı aralayacak şekilde yorumlandığını bildirdi.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, deprem nedeniyle sıkça sorulduğu için bilgilendirme mahiyetinde halka sunulan ve İslam'ın evlat edinme ya da koruyucu aile olma hususundaki yaklaşımını ifade eden Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasının, bazı kişi ve basın organları tarafından çarpıtıldığı belirtildi.
Her daim iyiliği, yardımlaşmayı ve toplumsal dayanışmayı emreden İslam'ın, ihtiyaç sahiplerine ve kimsesizlere yardıma yönelik son derece teşvik edici hükümler getirdiği vurgulanan açıklamada, özellikle öksüz, yetim ve himayeye muhtaç çocukların korunup gözetilmesiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetin olduğu hatırlatıldı.

Yetimlere bakanlara Peygamber Efendimizin müjdesi

Aynı şekilde onlara duyarsız kalmanın ve kötülük yapmanın çok büyük bir günah olduğu ve Allah katında derin bir azaba sebep olacağının bildirildiği aktarılan açıklamada, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in de bizzat kimsesiz çocukları himayeye ve onlara yardıma teşvik ettiği vurgulandı.
Bir hadis-i şerifte "Yetimlerin bakımını üstlenenlerin, ihtiyaçlarını karşılayanların ahirette kendisine yakın komşu olacağının" müjdelendiği anlatılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bütün bunlar, Müslümanların bu hususta nasıl bir yaklaşım içerisinde olması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu bağlamda koruyucu aile olmak da elbette son derece değerli ve güzel bir davranıştır. Bununla birlikte İslam, her çocuğun mümkün mertebe kendi öz ailesiyle bağlarının korunmasını ve ailesine nispet edilmesini emreder, anne babası dışında bir kimsenin, her açıdan çocuğu olarak görülmesini doğru bulmaz. (Ahzab Suresi, 33/4) Nitekim, bir çocuğun gerçek ailesi ile arasında var olan kan bağıyla ortaya çıkan birçok hukuki sonuç, koruyucu aile ve evlatlık ilişkisinde oluşmaz. Koruyucu aile olunan bir çocuğun bu aile bireylerine mahrem olmaması da bu hükümlerden biridir. Bu konuda İslam alimleri görüş birliği içerisindedir. Kaldı ki hiç kimsenin, himayesine aldığı çocuğun kendi soy kütüğü ile ilişkisini kesmeye, ona öz ana babasını unutturmaya hakkı da yoktur."

Diyanet'in açıklamasının çarpıtılmasına tepki

Hazreti Muhammed'i örnek alarak depremzede bir çocuğu sahiplenip ona kol kanat germenin engin bir ahlaki meziyet olduğuna işaret edilen açıklamada, "Dinimiz açısından dikkat edilmesi gereken tek husus, konunun hukuki zeminine özen göstermektir. Mesele bu kadar açık iken konuyu saygısız bir yaklaşımla bağlamından kopartarak çirkin çağrışımlara kapı aralayacak şekilde yorumlamak, iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutumdur. Büyük bir felaketi yaşadığımız, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz ve hep beraber yaralarımızı sarmaya yoğunlaştığımız şu günlerde bu tür yakıştırma ve yaklaşımların kimsenin iyiliğine hizmet etmediği açıktır." ifadeleri kullanıldı.

Diyanet'ten depremzedeler için fitre fetvası
Diyanet'ten depremzedeler için fitre fetvası

Gündem

Diyanet'ten depremzedeler için fitre fetvası

Cuma Hutbesi Diyanet Cuma günü namazı saat kaçta yapılacak? Haftanın hutbesi ve Cuma hutbesi konusu, mesajı
Cuma Hutbesi Diyanet Cuma günü namazı saat kaçta yapılacak? Haftanın hutbesi ve Cuma hutbesi konusu, mesajı

İSLAM

Cuma Hutbesi Diyanet Cuma günü namazı saat kaçta yapılacak? Haftanın hutbesi ve Cuma hutbesi konusu, mesajı

Diyanet’ten deprem sözleri:
Diyanet’ten deprem sözleri: "asrın felaketi" sonrası yürek sızlatan fetva! Milyonların gözü Türkiye'deki müjdeli haberlerde

Aktüel

Diyanet’ten deprem sözleri: "asrın felaketi" sonrası yürek sızlatan fetva! Milyonların gözü Türkiye'deki müjdeli haberlerde

Türkiye Diyanet Vakfı’ndan deprem bölgelerine destekler artarak devam ediyor
Türkiye Diyanet Vakfı’ndan deprem bölgelerine destekler artarak devam ediyor

Aktüel

Türkiye Diyanet Vakfı’ndan deprem bölgelerine destekler artarak devam ediyor

Depremden etkilenen çocuklara camilerde psikososyal destek! Diyanet duyurdu
Depremden etkilenen çocuklara camilerde psikososyal destek! Diyanet duyurdu

Gündem

Depremden etkilenen çocuklara camilerde psikososyal destek! Diyanet duyurdu

Millet can bunlar Diyanet derdinde! Ahlaksızca iftiraları ile yine hedefe koydular
Millet can bunlar Diyanet derdinde! Ahlaksızca iftiraları ile yine hedefe koydular

Gündem

Millet can bunlar Diyanet derdinde! Ahlaksızca iftiraları ile yine hedefe koydular

Diyanet yeni düzenlemeyi duyurdu
Diyanet yeni düzenlemeyi duyurdu

Gündem

Diyanet yeni düzenlemeyi duyurdu

Miraç kandili ne zaman 2023 diyanet! 2023 kandiller: Miraç kandili nedir, önemi, mesajları? Miraç Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler, ibadetler
Miraç kandili ne zaman 2023 diyanet! 2023 kandiller: Miraç kandili nedir, önemi, mesajları? Miraç Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler, ibadetler

İSLAM

Miraç kandili ne zaman 2023 diyanet! 2023 kandiller: Miraç kandili nedir, önemi, mesajları? Miraç Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler, ibadetler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23