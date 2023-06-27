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Gündem CHP'li vekilden tepki çeken LGBT mesajı: Sayımızın cesaretle artması...
Gündem

CHP'li vekilden tepki çeken LGBT mesajı: Sayımızın cesaretle artması...

Yeniakit Publisher
2023-06-27 02:24:00 -
CHP'li vekilden tepki çeken LGBT mesajı: Sayımızın cesaretle artması...

Türk aile yapısını hedef alan LGBT lobisi yetmezmiş gibi CHP'li vekiller de LGBT'yi destekliyor. Son olarak CHP'li vekil Gökçe Gökçen'in paylaştığı LGBT mesajı büyük tepki çekti.

CHP'li vekil Gökçe Gökçen sosyal medya hesabından LGBT'ye destek mesajı paylaştı.

Gökçen, "Sayımızın cesaretle artması ve hepimize yönelen tehlikeye karşı daha çok ses olunması umuduyla, bugün Onur Yürüyüşünde şiddete maruz kalan herkesi dayanışma duygularımla selamlıyorum." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir sert tepki gösterdi

Sosyal medya hesabından CHP'li Gökçen'e cevap veren AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, şu ifadelere yer verdi, ''LGBT terörünün fon kaynaklarıyla nasıl bir ilişki içerisindesiniz? Hepimize zarar veren, çocuklarımızı tehlikeye atan bir sapkınlığın propagandasına izin vermeyeceğiz. Milletin kabul etmediği gündemlerinizi baskıyla empoze edemeyeceksiniz. Sen önce İzmir'in sorunlarıyla ilgilen. Seni seçen onca hemşehrimizin sorunlarıyla ilgilen. Tire'de, Beydağ'da, Ödemiş'te, Kınık'ta, Menemen'de Bergama'daki vatandaşlarımıza LGBT bayrağı açarak mı sesleneceksin?'' ifadelerine yer verdi.

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