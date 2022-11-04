CHP'li vekilden skandal! Yazıklar olsun sana
CHP'nin fonladığı Halk TV'deki programda Türkiye'ye yapılan yatırımları değersiz gösterme çalışmaları devam ediyor. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Zaten 1930’lu yıllarda uçak yapmış, 1960’lı yıllarda otomobil üretmiş bir millete yüzde 80’i yabancı olan bir şeyi yeni bir şey diye yutturmak bu. Bunu böyle çok büyük bir iş yapmış gibi göstermek yanlış" diyerek Togg ile ilgili rahatsızlığını gözler önüne serdi.
CHP'nin fonladığı Halk TV'deki programda Türkiye'ye yapılan yatırımları değersiz gösterme çalışmaları devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yaşını kutladığı 29 Ekim 2022 tarihine yakışır bir şekilde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilki üretim bandından indi.
CHP ve CHP destekçisi medyada Togg hazımsızlığı ise bitmedi.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Zaten 1930’lu yıllarda uçak yapmış, 1960’lı yıllarda otomobil üretmiş bir millete yüzde 80’i yabancı olan bir şeyi yeni bir şey diye yutturmak bu. Bunu böyle çok büyük bir iş yapmış gibi göstermek yanlış" diyerek Togg ile ilgili rahatsızlığını gözler önüne serdi.