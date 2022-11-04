CHP'li vekilden skandal! Yazıklar olsun sana

CHP'nin fonladığı Halk TV'deki programda Türkiye'ye yapılan yatırımları değersiz gösterme çalışmaları devam ediyor. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Zaten 1930’lu yıllarda uçak yapmış, 1960’lı yıllarda otomobil üretmiş bir millete yüzde 80’i yabancı olan bir şeyi yeni bir şey diye yutturmak bu. Bunu böyle çok büyük bir iş yapmış gibi göstermek yanlış" diyerek Togg ile ilgili rahatsızlığını gözler önüne serdi.