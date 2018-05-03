CHP'li vekilden skandal sözler
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında SİHA'nın öldürdüğü PKK'lı teröristleri mazlum diyerek anlatan Sezgin Tanrıkulu'nu savundu.03 Mayıs 2018 Perşembe 14:32
Bir televizyon kanalında canlı yayaın katılan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 'SİHA Sezgin'e arka çıktı. Teröristleri koruduğu için PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından kahraman ilan edilen Sezgin Tanrıkulu'na partisi içinden de destek almaya devam ediyor.
"MAZLUM" İFADESİNİ KULLANDI
Sezgin Tanrıkulu'nun, teröristleri öldüren SİHA'ları "Siviller ölüyor" diyerek istememesine değinen Emir, "Onlar terörist değil köylüydü. Ne zaman mazlum ezilse biz buna karşı çıkarız" şeklinde konuştu.
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