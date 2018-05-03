CHP'li vekilden skandal sözler

Bir televizyon kanalında canlı yayaın katılan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 'SİHA Sezgin'e arka çıktı. Teröristleri koruduğu için PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından kahraman ilan edilen Sezgin Tanrıkulu'na partisi içinden de destek almaya devam ediyor.

"MAZLUM" İFADESİNİ KULLANDI

Sezgin Tanrıkulu'nun, teröristleri öldüren SİHA'ları "Siviller ölüyor" diyerek istememesine değinen Emir, "Onlar terörist değil köylüydü. Ne zaman mazlum ezilse biz buna karşı çıkarız" şeklinde konuştu.