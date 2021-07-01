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Gündem CHP'li vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz sözler
Gündem

CHP'li vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz sözler

CHP’li Turan Aydoğan, canlı yayında Kanal İstanbul tartışması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hadsiz sözler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 01:34:00 - 2021-07-01 01:34:59

HaberTürk ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu programda konuşan CHP’li Turan Aydoğan, Kanal İstanbul tartışmaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, “Ömrü insan haklarına saldırıyla geçmiş, bunu algılayacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine AK Parti MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci, "Bu nasıl bir tabir, frene bas sayın Cumhurbaşkanı hakkında nasıl konuşuyorsun. Ağzına çeki düzen ver. Kamuoyundan özür dileyin." diyerek Aydoğan'a sert tepki gösterdi.

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