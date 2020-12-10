CHP'li vekil Sera Kadıgil'den 'pes' dedirten savunma: CHP'liler AK Parti iktidarı yüzünden tecavüz etti

Dün Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren bakanlık bütçeleri üzerinde söz alan AK Partili kadın milletvekilleri CHP ile HDP'de gündemden düşmeyen taciz ve tecavüz olaylarına ilişkin tepkilerini gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eşine şiddet uygulayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık ile eski HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik'in tecavüzüne uğrayan 3 çocuk annesi D.K'yı gündeme getirdi. Zengin, "Tuma Çelik sizin vekilinizken bir kadına tecavüz etmiş, sizin vekilinizken. Sizin vekilinizken başka bir milletvekiliniz kendi eşini dövmüş, daha uzağa gitmeye gerek yok, sizin haberiniz de varken üstelik. Milletvekilleriniz, bir kadına olabilecek en kötü suçların birden fazlasını işlemişler. Şimdi, böyleyken demek ki sizin kendi politikalarınız bir şiddet üretiyor" ifadelerini kullandı.

AK Partili Çalık'tan CHP'li kadın vekillere çağrı: Tacize, tecavüze uğrayan kadınlar için sesinizi çıkarın

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise son dönemde CHP'li vekillerden belediyelere kadar sık sık gündeme gelen taciz ve tecavüz olaylarına ilişkin CHP'li kadın milletvekillerine seslendi. CHP'li kadın milletvekillerinin tepkileri üzerine Çalık, "Siz önce partilileriniz tarafından tacize, tecavüze uğrayan kadınlar için sesinizi çıkarın" dedi.

CHP, gündeme getirenleri kınadı

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Çalık'ın tepkileri üzerine söz alarak, taciz ve tecavüzleri görmezden geldiği gibi CHP'nin karalanmaya çalışıldığını öne sürerek, taciz ve tecavüz olaylarını gündeme getirenleri kınadığını bildirdi.

AK Partili Zengin, mağdurun ifadesini anlattı

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin de tecavüz olaylarını araştırmak için Meclis'te komisyon kurulduğunu anımsatarak, HDP'li Tuma Çelik olayıyla ilgili mağdurun komisyonda dinlendiğini hatırlattı. Zengin, "Mağdur hanımefendi diyor ki 'HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar'a anlattım yaşadıklarımı. İnsanlıksa biz de insanız, Kürtse biz de Kürttük, böyle mi savunuyorsunuz, sen insan olmadıktan sonra nereye gidersen git' diyor. Biraz önce ne dendi 'bizim hiçbir milletvekilimizin haberi yok' diyor, ama mağdur 'buraya ayak basarsan bacaklarını kırarız denildi' diyor. Yani herkes her şeyi biliyor. Siz neyi savunuyorsunuz" diyerek tepkisini gösterdi.

CHP'li Sera Kadıgil'den skandal savunma: CHP'liler AK Parti iktidarı yüzünden tecavüz etti

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ise söz aldığı sırada, 'yok artık' dedirten bir savunmaya imza atarak "CHP'nin içinde taciz, tecavüz oldu mu oldu, tabii ki olacak, toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.