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Siyaset CHP'li vekil rezil oldu! Utanmaları da yok
Siyaset

CHP'li vekil rezil oldu! Utanmaları da yok

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Mersin’in afet bölgesi yapılması" için TBMM'de verdiği kanun teklifinin bekletildiğini iddia etmişti. Ancak teklifin komisyonlara havale edildiği gerçeği ortaya çıktı. Alay konusu olan Antmen'in özür dilemesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 14:52:00 -
CHP'li vekil rezil oldu! Utanmaları da yok

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Mersin’in afet bölgesi yapılması için kanun teklifi verdiğini, ancak teklifin, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis’in tozlu raflarında bekletildiğini söyledi.

Antmen’in, “tozlu raflarda bekletildiği”ni iddia ettiği teklifin ne aşamada olduğunun ise Meclis’in internet sitesinde yer aldığı görüldü. Meclis internet sitesinde yer alan belgelere göre CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in, 13 Mart’ta “Mersin afet bölgesi yapılması” ile ilgili verdiği kanun teklifi, 14 Mart’ta ilgili komisyonlara havale edildi.

Antmen ise 16 Mart’ta düzenlediği basın toplantısında, iki gündür komisyonda bulunan teklifiyle ilgili Meclis Başkanlığının herhangi bir işlem yapmadığını ifade etti.

Herkesin ulaşabileceği şekilde açık bir biçimde internet sitesinde yer alan bilgiye rağmen Antmen’in “tozlu raflarda bekletildiği” yönündeki ifadeleri, kendi teklifinin akıbetini bilmediği yorumlarına neden oldu.

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