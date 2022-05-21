CHP'li vekil o kadar net konuştu ki! Bakın kimi Cumhurbaşkanı yapacaklarını vadetti

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Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı bilmecesi devam ederken, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı geldi.

Erol, CHP Elazığ İl Başkanlığı'nın düzenlenlediği Elazığ Buluşması'na katıldı.

2023 seçimlerine ilişkin açıklamada bulunan Gürsel Erol, Millet İttifakı olarak ülke yönetimine talip olacaklarını belirterek, "Partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız." dedi.

Erol, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Millet İttifakı olarak bu ülkenin yönetimine talip olacağız ve bu ülkeyi yöneteceğiz, devlet liyakatıyla yöneteceğiz. Nasıl yöneteceğiz? Hukukun üstünlüğü ile yöneteceğiz. Nasıl yöneteceğiz? 84 milyon yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkına saygı duyarak ve anayasal güvence altına alarak yöneteceğiz.