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Siyaset CHP'li vekil koronavirüse yakalandı
Siyaset

CHP'li vekil koronavirüse yakalandı

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 12:30:00 -
CHP'li vekil koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyuran CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, şu cümleleri kullandı:

"Sevgili dostlar, halsizlik, ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri sebebiyle dün yaptırdığım PCR testi (+) çıktı. İyim ve istirahat ediyorum. Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum. Sağlıcakla kalınız, selam ve sevgilerimle."

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