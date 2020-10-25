CHP'li vekil koronavirüse yakalandı
CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyuran CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, şu cümleleri kullandı:
"Sevgili dostlar, halsizlik, ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri sebebiyle dün yaptırdığım PCR testi (+) çıktı. İyim ve istirahat ediyorum. Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum. Sağlıcakla kalınız, selam ve sevgilerimle."