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CHP'li vekil: Garanti veriyorum CHP'nin adayı CHP'li olacak!

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, katıldığı bir televizyon programında yüzde 100 garanti veriyorum. CHP'nin adayı CHP'li olacak" dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:25
CHP'li vekil: Garanti veriyorum CHP'nin adayı CHP'li olacak!

Haluk Pekşen, CHP'nin ortak aday arayışlarıyla ilgili soruya “İYİ Parti kendi adayını çıkarıyor, AKP çıkarıyor, Saadet Partisi, HDP kendi çizgisinden bir aday çıkarıyor, Vatan Partisi genel başkanını aday göstermeye çalışıyor; CHP ise kendi geleceğinden gelen kadrolar yerine dışarıdan destek toplamaya yönelik bir strateji izleyip kendi tabanını kaybediyor. Bu seçimlerde nasıl olacak?” sorusu üzerine de Pekşen, “Yüzde 100 garanti edebilirim. Partimizin de görüşü bu yönde. CHP’nin adayı Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olacak” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:25
  1. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen

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