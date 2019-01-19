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CHP'li vekil eskisi Barış Yarkadaş'tan skandal ifadeler: Çocuklar dinini öğrenmesin, parkta oynasın

İslam düşmanlığını her fırsatta açığa vuran ve dinsiz bir toplum istediğini adeta haykıran CHP'li vekil eskisi Barış Yarkadaş isimli provokatör, Sibyan Mektebi ve Kastamonu Müftüsünü hedef gösterdi. Kendi çocuklarının şarkı ezberlemesini ve dans öğrenmesinde herhangi bir mahzur görmeyen CHP'li Yarkadaş'a vatandaşlardan büyük tepki gelirken CHP'li isim hakkında, Müslümanların dini öğrenmesini engellemesi ve nefret söyleminde bulunması nedeniyle savcılığın harekete geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

19 Ocak 2019 Cumartesi 02:30
CHP'li vekil eskisi Barış Yarkadaş'tan skandal ifadeler: Çocuklar dinini öğrenmesin, parkta oynasın

 yeniakit.com.tr 

İslam düşmanlığını her fırsatta kusan CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medyada attığı skandal bir tweet ile Müslüman çocuklara sanki zorla eğitim verdiriyormuş gibi Sibyan Mektebi'ni ve Kastamonu Müftüsü Ahmet Süzen'i hedef aldı.

İçindeki İslam'a olan kinini saklamaktan çekinmeyen CHP'li vekil eskisi Yarkadaş, çocukların iradeleri dışında dini eğitim aldığını iddia ederek hediye dağıtılmasını hazımsızca eleştirdi.

Müslüman çocukların dini eğitim almasından rahatsız olan Yarkadaş, "AKP'nin eğitimi getirdiği nokta işte bu... Kastamonu Müftüsü Ahmet Süzen, Sibyan Mektebi'ndeki küçücük çocuklara, iradeleri dışında verilen dini eğitim töreninde hediye dağıtıyor. Çocuklar ise parklarda olmak yerine, dinci mektepte eğitime tabi tutulmanın şaşkınlığını yaşıyor..." ifadelerinde bulundu.

CHP yönetimi skandal ifadelere ortak olacak mı?

Halkın dini hassasiyetleri her seçimden önce akıllarına gelen CHP yönetiminin sessiz kaldığı skandal ifadelere tepki vermeyerek ortak olup olmayacağı merak konusu oldu. 

Savcılık harekete neden geçmiyor?

Birçok kez kişileri ve kurumları bu şekide hedef gösteren, Müslüman halkın dini değerlerini aşağılayan ve engel olmaya çalışan, halkın arasına kin ve nefret tohumları eken Yarkadaş'a yönelik savcıların neden harekete geçmediği ise düşündürdü.

Vatandaşlardan sert tepki: Müslüman isen niye gocunuyorsun, gayrimüslim isen sanane!

Barış Yarkadaş'ın bu skandal ifadelerine tepki gösteren vatandaşlar, vekil eskisinin neden gocunduğunu sordu. 2 bini aşkın tepki yorumuna sessiz kalan Yarkadaş'a "Müslüman isen niye gocunuyorsun, gayrimüslim isen sanane!" cevabını veren vatandaşlar, "Bale yapanlar kendi iradesiyle mi yapıyor?" diye sordu.

İşte Yarkadaş'a tepki gösteren vatandaşlardan bazıları:

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 02:30
  1. Barış Yarkadaş
  2. Kastamonu Müftüsü Ahmet Süzen
  3. Sibyan Mektebi
  4. CHP
  5. İslam Düşmanlığı

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