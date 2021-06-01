CHP'li vekil Başarır, Ayasofya'da okunan Kur'an ayetleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler, TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. AK Parti ile CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da partilerin grup önerilerinin ardından, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır kendisine ait olan Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik öngören teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin söz aldı.

CHP'li Başarır Erdoğan'ı hedef aldı

Başarır, konuşmasında "Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başkomutanı olabilseydi, karşısında kendini bilmez bir meczup, ahlaksız ve tarihini bilmez bir adam, 'Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettin' diye bir tepki verirdi. Bu yüzden kendisi o sıfatı da taşıyamıyor" dedi. Başarır'ın bu sözlerine AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi.

"TSK'ya hakaret etmiş bir alçaksın"

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, CHP'li Başarır'ın sözlerine, "Sen Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret etmiş bir alçaksın" karşılığını verdi.

Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

Bu sözler üzerine Başarır da, "Alçak sizsiniz" dedi. Daha sonra AK Parti ile CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Araya giren milletvekilleri olası bir kavganın çıkmasına engel olurken, tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Bilgiç birleşime ara verdi.

Verilen aranın ardından, Genel Kurul'da, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören" kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.

Kur'an-ı Kerim ayetinden rahatsız oldular

Ayasofya-ı Kebir'in yeniden cami olmasını hazmedemeyen azgın azınlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Taksim Camisi'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra ziyaret ettiği Ayasofya'da edilen dua üzerinden yine bir linç kampanyası başlatmıştı.

Ayasofya İmamı, Bakara Suresi'nin 114. Ayet-i Kerimesi'ni okumuştu:

"Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve mescitlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların mescitlere korkarak girmeleri gerekir. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır."