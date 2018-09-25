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CHP'li vekil 6 aylık maaşını şehrin futbol takımına bağışladı

Milletvekili seçildiği günden bugüne kadar maaşının yüzde 50’sini düzenli olarak Elazığspor’a aktaran CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Karabükspor maçının ardından 6 aylık maaşını Elazığspor'a bağışladı.

25 Eylül 2018 Salı 15:28
CHP'li vekil 6 aylık maaşını şehrin futbol takımına bağışladı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığspor tesislerini ziyaret etti. Futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erol, ekonomik açıdan zor günler geçiren kulübe destek verdi. Elazığspor’un yalnızca maddi değil, manevi desteğe de ihtiyacı olduğunu belirten Erol, “Bizim buradaki varlığımız, sahada top oynayan futbolcularımıza psikolojik bir moral sağlıyor. Bir sahiplenme duygusuyla seyircilerimize de moral veriyor. Stattaki performansı etkiliyor. Bunu Karabük maçında gördük. Elazığspor, ilimiz için bir marka değeridir. Dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar Elazığspor’un maçlarını takip eden ve galibiyetiyle mutlu olan, mağlubiyetiyle mutsuz olan bir taraftar kitlesi var. Bu anlamda kulübe sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Bu maddi veya manevi katkı olabilir. Seyircilerimizin maça gösterdiği ilgi ile ilgili bir katkı olabilir. Sonuç itibariyle Elazığspor’un bir sahiplenme ihtiyacının olduğu aşikar ve ortada olan bir somut durumdur” dedi. 

Elinden geldiği kadarıyla sözlerini yerine getirdiğini vurgulayan Milletvekili Erol, “Elazığspor'un deplasman maçlarında CHP belediyelerin bulunduğu yerlerde genel ihtiyaçlarına katkı veriyoruz. Maaşımı da milletvekili seçildiğimden bugüne kadar düzenli olarak yüzde 50’sini Elazığspor’a yatırıyorum. Hatta Karabükspor maçından sonra 6 aylık maaşımı peşin yatırdım. Sosyal medyada aslı astarı olmayan haberler çıkıyor. Bunlar bizi üzüyor ve rahatsız ediyor. Hem katkı vermek isteyip hem katkı verirken bir taraftan da böyle astarı olmayan haberlerin çıkması bizi üzüyor. Bizim ağzımızdan çıkmayan konularla ilgili sanki söz verilmiş de yerine getirilmemiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu da çok etik bulmuyorum. Mesele sorunu sahiplenip ve çözmektir. Yoksa birilerini kötüleyip birilerini ön plana çıkararak bir anlayışı gerçekleştirmeyi doğru bulmuyorum. Ben bir milletvekili olarak kendi ölçüm ve ekonomik gücümün etkisiyle katkı vermeye çalışıyorum” diye konuştu.

"VEKİLİN YATIRDIĞI PRİMİ SPORCULARIMIZA DAĞITACAĞIZ" 

Gürsel Erol’un her zaman yanlarında olduğunu aktaran Kulübün İkinci Başkanı Murat Yerlikaya, “Vekilimiz her zaman olduğu gibi bugün de ziyaretimizi yaptı. Destekleri aşikar. Tüm bahsettiği, taahhüt ettiği görevleri fazlasıyla yerine getirdi. Bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızdadır. Vekilimiz Karabükspor maçından sonra açıkladığı primi kulübümüzün hesabına yatırmıştır. Biz de bu primi sporcularımıza dağıtacağız“ ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 15:28
  1. Karabük
  2. Murat Yerlikaya
  3. Gürsel Erol
  4. Elazığspor
  5. CHP'li vekil

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