CHP'li ve DEM'li solcu isimler en önde! Can Kıraç'ın cenazesinde beklenmedik katılımcılar

Hayatını kaybeden iş insanı Can Kıraç, Bebek Hümayun-u Abad Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Kıraç öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Kıraç ailesinin yanı sıra siyaset, spor ve medya dünyasından pek çok isim katıldı.

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, hayatını kaybetti. 97 yaşındaki Kıraç, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Kıraç'ın cenazesi bugün Bebek Hümayun-u Abad Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Oldukça kalabalık olan cenaze töreni saat 13.45 civarlarında başladı. T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre cenaze törenine iş insanı Faruk Sümer ve gazeteci Hasan Cemal, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tarihçi İlber Ortaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Doğan Holding Kurucusu Aydın Doğan, Fenerbahçe kurucusu Ali Koç ve GHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldı.

Kıraç ailesi cenaze töreninin yapılacağı Bebek Hümayun-u Abad Camii'ne geldi. Can Ata Kıraç, İnan Kıraç, Ali Numan Kıra,- Yasemin Kıraç, Ebru Kıraç cenazeye katıldı.

Can Kıraç'ın kızı Aslı Kıraç ve Can Kıraç'ın eşi İnci Kıraç ve yeğeni İpek Kıraç da geldi.

İş insanı Faruk Sümer ve DEM'li gazeteci Hasan Cemal de cenazede yer aldı.

Tarihçi İlber Ortaylı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de cenazede hazır bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da cenazede yer aldı.

Cenaze namazının ardından Kıraç, defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Kıraç'ın vefatı üzerine Koç Holding'in sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluş ve büyüme sürecinde önemli rol üstlenen, kıymetli büyüğümüz Can Kıraç'ın vefatını derin bir üzüntüyle karşıladık. Can Kıraç’ı, yaşamı boyunca ülkemize, topluluğumuza ve iş dünyasına yaptığı katkılarla daima hatırlayacağız. Tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Cenaze namazı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Can Kıraç, Türk sanayisinin çok önemli isimlerinden bir tanesiydi. Bir Cumhuriyet sevdalısıydı, bir eğitim gönüllüsüydü. Koç ailesinde çok önemli görevler üstlendi. Türkiye çok önemli bir entelektüelini kaybetti. CHP ailesi olarak hem Koç ailesine hem Kıraç ailesine hem de Türkiye'deki tüm sanayicilere, Türkiye'nin tüm entelektüel camiasına başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Yeri kolay kolay doldurulamayacak bir büyüğümüzü kaybettik."

