CHP’li eşkıyalara bir tepki de Sultan Abdülhamid Han derneğinden: Milli ve manevi değerlerini savunan Akit’e saldırıyı şiddetle kınıyoruz!
Özgür Özel’in haydutlarının Akit’e yönelik alçak saldırısına bir tepki de Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği’nden geldi. Akit medya çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ dilekleri iletilen açıklamada “Medya kuruluşlarını hedef alan tüm provokatif eylemlerin karşısındayız” denildi.
Pavyon köşelerinde delege satın alarak oturdukları koltuklardan mahkeme kararıyla kaldırılmalarının öfkesini Akit’e kusan CHP’li vandalların alçak saldırısına bir tepki de Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneğinden geldi. Genel Başkan Turgay Yazıcı imzasıyla yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Milletimizin milli ve manevi değerlerini savunan medya kuruluşlarına yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Akit TV muhabir ve çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı sadece bir medya kuruluşuna değil aynı zamanda basın özgürlüğüne, fikir hürriyetine ve demokratik haklara yapılmış açık bir tahammülsüzlüktür. Farklı düşüncelere sahip olmak demokratik bir haktır. Ancak şiddet, tehdit ve saldırı hiçbir şekilde meşru görülemez. Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği olarak medya kuruluşlarını hedef alan provokatif eylemlerin karşısında olduğumuzu ifade ediyor. Akit TV çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Toplumu ayrıştıran değil birleştiren bir dilin hakim olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
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