CHP'li Turpcu'dan dikkat çeken çıkış: CHP’de yok edenler, ülkede var edemezler!

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Cumhuriyet Halk Partisi'nden 26. Dönemde Zonguldak Milletvekili seçilen Şerafettin Turpcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP veKemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. 'nden 26. Dönemde Zonguldak Milletvekili seçilenhesabından yaptığı paylaşımdave'nu topa tuttu.



Attığı bir tweette, "Dünyanın hiçbir sol partisinde, CHP’deki kadar anti-demokratik tüzük yoktur.!" çıkışında bulunan Turpcu, dünyanın hiçbir sol partisinde delegelerin yüzde 50+1 oyuyla olağanüstü kurultay toplamayacağını vurguladı.

'CHP'DE DEMOKRASİYİ YOK EDENLER ÜLKEDE VAR EDEMEZLER'