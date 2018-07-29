CHP'li Turpcu'dan dikkat çeken çıkış: CHP’de yok edenler, ülkede var edemezler!
CHP'li 26. Dönem Miletvekili Şerafettin Turpcu, dünyanın hiçbir sol partisinde, CHP’deki kadar anti-demokratik tüzük olmadığını belirterek "CHP’de demokrasiyi yok edenler, Ülkede var edemezler" çıkışında bulundu.29 Temmuz 2018 Pazar 11:19
yeniakit.com.tr
Cumhuriyet Halk Partisi'nden 26. Dönemde Zonguldak Milletvekili seçilen Şerafettin Turpcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP veKemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
Attığı bir tweette, "Dünyanın hiçbir sol partisinde, CHP’deki kadar anti-demokratik tüzük yoktur.!" çıkışında bulunan Turpcu, dünyanın hiçbir sol partisinde delegelerin yüzde 50+1 oyuyla olağanüstü kurultay toplamayacağını vurguladı.
'CHP'DE DEMOKRASİYİ YOK EDENLER ÜLKEDE VAR EDEMEZLER'
CHP parti tüzüğünü Kılıçdaroğlu'nun istediğini belirten Turpcu, "Bu tüzüğü Sn.Kılıçdaroğlu 9-10 Mart’ta kendisi istedi.! Dünyanın hiçbir sol partisi’nde: delegelerin % 50+1’i ile olağanüstü kurultay toplanmaz.! CHP’de demokrasiyi yok edenler, Ülkede var edemezler.!" ifadelerini kullandı.
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