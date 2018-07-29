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CHP'li Turpcu'dan dikkat çeken çıkış: CHP’de yok edenler, ülkede var edemezler!

CHP'li 26. Dönem Miletvekili Şerafettin Turpcu, dünyanın hiçbir sol partisinde, CHP’deki kadar anti-demokratik tüzük olmadığını belirterek "CHP’de demokrasiyi yok edenler, Ülkede var edemezler" çıkışında bulundu.

29 Temmuz 2018 Pazar 11:19
CHP'li Turpcu'dan dikkat çeken çıkış: CHP’de yok edenler, ülkede var edemezler!
 yeniakit.com.tr 
  
Cumhuriyet Halk Partisi'nden 26. Dönemde Zonguldak Milletvekili seçilen Şerafettin Turpcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP veKemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

Attığı bir tweette, "Dünyanın hiçbir sol partisinde, CHP’deki kadar anti-demokratik tüzük yoktur.!" çıkışında bulunan Turpcu, dünyanın hiçbir sol partisinde delegelerin yüzde 50+1 oyuyla olağanüstü kurultay toplamayacağını vurguladı.
 
'CHP'DE DEMOKRASİYİ YOK EDENLER ÜLKEDE VAR EDEMEZLER'

CHP parti tüzüğünü Kılıçdaroğlu'nun istediğini belirten Turpcu, "Bu tüzüğü Sn.Kılıçdaroğlu 9-10 Mart’ta kendisi istedi.! Dünyanın hiçbir sol partisi’nde: delegelerin % 50+1’i ile olağanüstü kurultay toplanmaz.! CHP’de demokrasiyi yok edenler, Ülkede var edemezler.!" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 11:19
  1. Zonguldak
  2. Şerafettin Turpcu
  3. CHP
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • hsnhsn18 dk önce
    senin kuyruğunatakıldın m.inince çok mu demokrat ki kk yi antidemkrt diye elwşyriyosunuz al birini vur ötekine her ikisi de milletin yolnsayıldığı bir demokrasi ğeşinde sen gibi
  • Köfte Ekmek 5 liraKöfte Ekmek 5 lira1 sa önce
    Bu CHP`liler hep bana aksamci, ickici, alemci geliyor. Yüzlerinde hep alkol izi var. Neyse, benim partim Reis`in partisi, Dünya liderinin partisi, Ümmetin umudu. Baskomutanim bin yasa ! öl de ölelim bir isaretin yeter.
  • ZONGULDAKZONGULDAK23 dk önce
    BU ZONGULDAK SİGORTA HASTANESİNİN İHALESİNİ ALIP YAPMIYAN CHPLİ MUTAHİTİNTERNET NEGÜZEL BİŞET HERKEZ İN İPİ PAZARA DÖKÜLÜYO
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