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CHP'li Tuncay Özkan fena rezil oldu! Sosyal medya yıkıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabındanTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştirmek isterken rezil oldu.

20 Eylül 2019 Cuma 20:45
CHP'li Tuncay Özkan fena rezil oldu! Sosyal medya yıkıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili yaptığı paylaşımla sosyal medyada alay konusu oldu. Pakdemirli'ye kendi projesini örnek alması için gönderen Özkan'a "Bu kadar mı cahilsiniz?" yorumları yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından Denizli ve Uşak’ta sedir, çam, ceviz, badem, dut, adaçayı, lavanta ve iğde gibi türlerden 4 milyon 100 bin fidanın toprağa dikildiği görüntüleri paylaştı.

Paylaşımında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi etiketleyen Özkan, "Bakan Bekir Pakdemirli bak örnek al. Yakan olma yapan ol. Üreten elleriniz dert görmesin." notunu düştü.

PKK'nın yaktığı ormanlara çıt çıkarmayan Özkan'ın bu cümleleri alay konusu oldu.

"Orman Genel Müdürlüğü yapıyor ve yaptırıyor"

Bir kullanıcı Özkan'a "Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli'ye bağlı Orman Genel Müdürlüğü yapıyor ve yaptırıyor. Bu kadar mı cahilsiniz?" diye sorarken, bir başka bir kullanıcı ise "Bekir Pakdemirli'ye Bekir Pakdemirli'yi örnek almasını söyleyen adam gibi adam" ifadelerini kullandı.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 20:45
  1. Uşak
  2. İzmir
  3. Denizli
  4. Tuncay Özkan
  5. Bekir Pakdemirli

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