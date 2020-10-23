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Siyaset CHP'li Tunç Soyer'in "militanları" kovuldu
Siyaset

CHP'li Tunç Soyer'in "militanları" kovuldu

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediyenin çeşitli kadrolarına soktuğu PKK iltisaklı isimlerin iş akitlerine son verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:48:00 -
CHP'li Tunç Soyer'in "militanları" kovuldu

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediyenin çeşitli kadrolarına soktuğu 15 PKK sempatizanının, güvenlik soruşturması nedeniyle iş akitlerine son verildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Tunç Soyer'in CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından büyükşehirdeki çalışan sayısı 27 bin 345'ten 1 Haziran 2020 itibariyle 28 bin 558'e çıktı.

Çok sayıda HDP'liyi işe yerleştirerek dikkati çeken CHP'li Soyer, kadroda toplam bin 213 kişilik artışa imza attı. İşe başlatılan bin 213 kişiden 300'e yakınının HDP'li olduğu ileri sürüldü. İzmir Valiliği tarafından yürütülen güvenlik soruşturması kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde işe başlatılan 15 kişi terörle iltisaklı olduğu gerekçesi ile güvenlik soruşturmasından geçemedi.

İş akitlerine son verilen kişiler arasında, Kobani'de PKK'nın Suriye kolu PYD'nin eş başkanı Müslim ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP İzmir Milletvekili adayı Mehmet Aker ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Koordinasyon Üyesi olduğu belirtilen Tijda Kılıç da yer aldı. İki ismin de Büyükşehir'in Sosyal Yardımlar Daire Başkanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Sabah

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