CHP'li Tunç Soyer'in ihale verdiği PKK destekçisi Ahmet Saymadi'nin skandal paylaşımları ortaya çıktı

Yerel seçimlerde koltuğa oturmasını HDP'ye borçlu olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in, yeni bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı.

Soyer yönetiminin 2019'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiası ile Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan HDP'li Ahmet Saymadi'nin ortağı olduğu A.G.D Organizasyon adlı şirkete ihale verdiği ve yasa gereği ihale iptal edilmesi gerekirken bile bile firma ile sözleşme imzaladığı belirlendi.

Emniyet bilgi verdi

İzmir Emniyet Müdürlüğü, 26 Şubat 2019 tarihinde katılımcı firmalardan A.G.D Organizasyon Araştırma Danışmanlık Bilişim Yapı ve Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd'nin ortaklarından Ahmet Saymadi hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde açık dosyası bulunduğunu bildirdi.

Saymadi'nin PKK ile ilgili paylaşımları ortaya çıktı

Tunç Soyer'in ihale verdiği PKK savunucusu Saymadi'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şoke etti. Saymadi, PKK'lı teröristlere 'gerilla' derken eli kanlı terör örgütünün elebaşı Murat Karayılan'ın açıklamalarını da paylaştı.

Özellikle Dersim'de polise teslim olmamak için üzerindeki bombayı patlatan teröristi öven Saymadi, "Dersim'de polise teslim olmamak için üzerindeki bombayı patlatan gerilla tepeden tırnağa irade ve inanç abidesi" ifadelerini kullanırken bölgede huzuru sağlamaya çalışan polisler ile ilgili "#DersimAteşAltında" hastagini kullandı.

Öte yandan CHP'li Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte olan fotoğrafını paylaşan Saymadi'nin "İyi ki var, iyi ki yoldaşımız" demesi ise CHP ile yapılan kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.

Vatandaşın parasını terör yandaşına akıttı

Vatandaşın vergileriyle açılan ihalenin bir terör savunucusuna gitmesi büyük tepki çekti. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "PKK elebaşı Karayılan'a güzellemeler yapan, teröristlere gerilla diyen, Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı, HDP'nin 2014 İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonlarını yapacak! İşte maskenin arkasında sakladıkları gerçekler" dedi.

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