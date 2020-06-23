CHP'li Tunç Soyer'in "Eyalet" skandalına çok sert tepki: Senin sicilin bozuk

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiğinden bu yana skandal üstüne skandala imza atıyor. Soyer geçtiğimiz hafta TÜRSAB acenteleri yetkilileriyle internet üzerinden toplantı yaptı. Soyer toplantıda "İzmir bayrağı" ile ilgili bir çalışma yapıldığını belirterek, "Benim aklımda bir 'İzmir Parası' çıkarmak vardı hatta buna İZ Coin diye bir isim de koymuştum" sözleriyle açıkça İzmir'i Türkiye'den bağımsız eyalet gibi yönetme isteğini ortaya koydu.

Soyer'in skandal açıklamaları Türkiye'yi ayağa kaldırırken bir tepki de CHP'nin eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş'tan geldi.

Sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulunan Karataş "Tunç Soyer ne geveliyor?" diye sordu.

Karataş, Soyer'in sözlerini inkar ederek "bana iftira kampanyası başlattılar" sözlerine tepki göstererek "Ne iftira kampanyası Sayın Tunç Soyer? Sen bu lafları bal gibi etmişsin. Ne kıvırtıyorsun şimdi?" dedi.

İşte Karataş'ın o açıklamaları:

Tunç Soyer ne geveliyor

Tunç Soyer ;

" İzmir parası, İzmir bayrağı başlığıyla yürütülen ...

İftira kampanyası var bana karşı " demiş...

*

Ne iftira kampanyası sayın Tunç Soyer...

Sen bu lafları bal gibi etmişsin...

Ne kıvırtıyorsun şimdi...

Yok montajmış...Yok düzmeceymiş...

Yok konuşmasının küçük bir alıntısıymış...

*

Ne alıntısı...Ne montajı...Ne yanlış anlaşılması sayın Tunç Soyer...

Herkes anladı senin ne dediğini de...

Tepkiler çığ gibi büyüyünce...

Hemen çark ettin...Kıvırttın...

Şimdi de bana iftira atıyorlar...

Oyun oynuyorlar bana diyorsun...

*

Kim oyun oynuyor sana sayın Tunç Soyer...

Asıl oyun oynayan sensin...

Kafan karışık senin kafan karışık...

Dilinin altında çok bakla var da !...

Yüreğin yetmiyor...

Kafan dilin söylüyor da...

Yüreğin kıvırtıyor...

Tepkiyi görünce hemen çark ediyorsun...

*

Bölücülerin çarkçıbaşısı bak sana hatırlatayım...

Senin sicilin bozuk...Sicilin...

Kim senin paçandan çeksin...

Kim senin sözlerini çarpıtsın...

Kim sana iftira atsın...

*

Sen değilmisin ;

İzmirde Kadifekalenin ismini değiştirip...

Yunanca " Pagos " koyan...

Orada Pagos pazarı kuran...

*

Sen değilmisin;

9 Eylül İzmirin düşman işgalinden kurtuluşu...

İzmirlilerin günüdür...

Sen kalkıp ;

3 Mayısı İzmirliler günü diye bir gün icad eden...

*

Sen değilmisin;

23 Nisan ulusal egemenlik bayramının kutlandığı bir milli günde...

Sokaklarda bir üstü açık arabanın üstünde...

Çaw Bella müziği çaldırıp oynayan...

*

Sen değilmisin;

İzmirde belediye başkanlarıyla yaptığın bir toplantıda...

Yerel yönetimlere özerklik isteyen...

" Ankara'nın insafına ve tasarrufuna bırakacağımız aşamayı geçtik...

Daha cesur, çok daha kararlı adımlar atmamız gerekiyor " diyen...

*

Sen değilmisin ;

Eğitimin yerellere devredilmesi zamanı gelmiştir diyen...

*

Sen değilmisin ;

Kıbrıs için ;

" Herkes adanın bir tarafından çekiştiriyor...

Kıbrısı Kıbrıslılara bırakmalıyız " diyen...

*

Sen değilmisin ;

Türkiye'nin terör örgütüne karşı...

Barış pınarı harekatında...

" Hepimizi mutsuzluk ve karamsarlığa sürükleyen bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz " diyen...

*

Sen değilmisin ;

İzmir için özel para basma talebiyle yanıp tutuşan...

Buna ad bile bulan " İzCoin "...

*

Şimdi de kalkmışsın...

İzmire bayrak arayışına girmişsin sayın Tunç Soyer...

*

Bir profösör sana...

İzmirin binsekizyüz yıllarında, hatta daha eski...

Beyaz- yeşil çizgili bir bayrağı var değişinde...

Çok heyecanlanmışsın...

Bunu da ballandıra ballandıra söylüyorsun...

*

Sayın Tunç Soyer...

Şimdi gelelim sadede...

Toprağı buldun...İzmir Büyükşehir hudutları...

Bayrağı buldun...Yeşil-Beyaz çizgili...

Parayı da basarsan...Adı belli " İzCoin "...

Ne kaldı geriye ?...

Eyalet olma Sevdan...

*

Onun içinde boyundan büyük laflar ediyorsun...

Ayrılıkçılara...Bölücülere göz kırpıyorsun...

Onların hoşuna gidecek laflar ediyorsun...

*

Ağzında çok bakla var da sayın Tunç Soyer...

Cesaretin yok...

Cesaretin yok o baklaları çıkarmaya...

Tavşan gibisin...

Sadece zıp zıp zıplıyorsun...

Yemeyince maçan...

" Paçamdan çekiyorlar benim...

Bana iftira atıyorlar " diyorsun...

*

Danışmanlarını da iyi seçmişsin...

Aman dikkat diyorlar...

" Senin bir eyalet kurma caban olduğu anlaşılmasın"...

*

Şimdi sözümü dinle sayın Tunç Soyer...

Bu işler seni aşar...

Otur oturduğun yerde...

Bulunduğun makamda bir çık bak istersen...

Tepende bir bayrak dalgalanıyor...

Cebinde de yeterince TL...

Oturduğun toprak şato...

*

Şükret Mustafa Kemal Atatürke...

Şükret bu millete...

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