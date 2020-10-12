CHP'li Tunç Soyer yangınlarla ilgili PKK'yı kınayamadı!

CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı bir televizyon programında PKK'nın çıkardığı yangınlarla ilgili sorulan "PKK'yı neden kınamadınız?" sorusu üzerine "Bu neye yarayacak" ifadelerini kullandı. Soyer'in bu ifadeleri vatandaşların tepkisini çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, terör örgütü PKK'ya yönelik herhangi bir kınama mesajı yayınlamaması nedeniyle yapılan eleştirilere yönelik konuştu.

'PKK'yı neden kınamıyorsun?'

Katıldığı televizyon programına konuşan Soyer, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun Hatay’daki yangın üzerinden “PKK’yı neden kınamıyorsun?" sorusuna cevap verdi.

Her fırsatta hükümetin ormanlık alanları imara açtığı yalanlarını ağzına dolayan ve Kaz Dağları için yoğun bir mücadele vererek hükümete yönelik karalama kampanyaları yapan Tunç Soyer, yangınları çıkaran PKK'yı kınamanın işe yaramayacağını söyledi.

'PKK'yı kınasak neye yarayacak?'

Tunç Soyer, “Her gün PKK kahrolsun diye güne başlasak, neye yarayacak? Biz birbirimize bunu sürekli söyleyerek neyi kanıtlamış olacağız? Bütün işi gücü bir kenara bırakarak güne böyle başlayacağız. Bu nasıl bir mantık? Hayata böyle bakmak… Ben bunlara cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.